Pesquisa de hospital em BH sobre saúde bucal e COVID é premiada

O Hospital da Baleia foi representado no V Congresso de Odontologia Hospitalar e Intensiva (COBROHI) por dois trabalhos, um deles premiado com o primeiro lugar na categoria Pesquisa Científica. O trabalho foi conduzido durante a pandemia, com pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) internados em Unidade de Terapia Intensiva, relacionando o agravamento de casos de COVID-19 com focos dentários como doenças gengivais e infecções dentárias.





Segundo Juliana, o resultado alerta para a importância de se pensar e praticar uma constante conscientização a respeito dos cuidados bucais, como prática efetiva de saúde básica. "O trabalho com os pacientes internados com COVID-19 foi mais um alerta para que as pessoas se atentem à saúde bucal. O descuido pode acabar ocasionando agravamento do quadro de saúde como um todo", explicou.

Ela também apresentou um estudo de caso feito no Hospital da Baleia de Terapia de “Fotomodulação no Tratamento de Lesões Orais (uso de laser em feridas bucais), também em pacientes com COVID-19 internados numa UTI.





"Receber essa premiação e o reconhecimento nacional pelo que fizemos durante a pandemia nos dá muito orgulho. Foi um período crítico, enfrentando uma doença obscura ainda, no qual conseguimos ajudar a produzir conhecimento e melhorar os cuidados com os pacientes que mais necessitavam, evitando a perda de muitas vidas", relatou Juliana.

O congresso, em Vitória, Espírito Santo, teve a apresentação de 80 pesquisas e estudos de caso de todo o Brasil. O Hospital da Baleia conta, além da odontologia e de outras 32 especialidades clínicas, com o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação (NEPI), que promove a busca de novas descobertas e inovações dentro do hospital.