O cuidado com o corpo é uma necessidade de todas as pessoas. Além da preocupação estética, existem os benefícios proporcionados à saúde. Para tanto, é importante criar uma rotina para os exercícios físicos, especialmente, em altas temperaturas, e quando os termômetros chegam próximos à sensação climática de 40ºC.

Para se proteger de doenças como queimaduras, danos oculares, envelhecimento da pele, desidratação e câncer de pele, causadas pela realização de treinos ao ar livre, sem as devidas precauções. “É necessário o uso de protetor solar, roupas adequadas, hidratação e evitar a exposição excessiva ao sol”, ressalta Esther Ricci, professora do curso de biologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

Agora, é preciso cautela até mesmo em ambientes fechados e climatizados, como é o caso de academias. Lugares acessíveis para pessoas das mais variadas rotinas, para assim, fazer sua série de exercícios no horário desejado. Com isso, os processos de hidratação em conjunto de uma boa alimentação, são fundamentais para a produtividade durante o período no estabelecimento.

Ao mencionar a parte alimentar, Marcia Nacif, professora do curso de nutrição da UPM, faz algumas recomendações para uma boa preparação. Marcia diz que a refeição pré-treino deve ser suficiente em líquidos, para manter a hidratação. “Pobre em fibras e alimentos gordurosos, a fim de evitar o desconforto gástrico”. Por fim, relembra a necessidade de alimentos ricos em carboidratos para manter a glicemia.

Indiferente de local e treinamento, há processos universais para ações físicas. Como explica o professor de fisioterapia, Marcelo Fernandes. “Nosso corpo possui um sistema eficiente de controle da temperatura. Existem mecanismos que lançam mão para este controle”. Logo, buscam estratégias de dispersão em ambientes de aumento da temperatura. Marcelo diz ainda que nossa pele tem papel importante, não à toa, suamos como parte da perda de calor.

Isto posto, é fundamental priorizar a saúde por meio de preparações feitas passo-a-passo, a fim de prevenir quaisquer problemas contra a forte onda de calor cada vez mais intensa. O antes, durante e depois de diversas modalidades de exercícios, torna-se um processo mentalmente esquematizado, de responsabilidade com o cuidado do corpo.