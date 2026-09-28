Emagrecer é só a primeira etapa: como o corpo muda após grandes perdas de peso

A balança pode indicar que o objetivo foi alcançado. O espelho, porém, pode contar uma história diferente.

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Com a expansão das estratégias médicas para o tratamento da obesidade, incluindo medicamentos que atuam sobre vias hormonais relacionadas à saciedade e ao controle do apetite, um número crescente de pessoas tem conseguido reduzir o peso de forma significativa. Ao mesmo tempo em que o emagrecimento representa uma importante conquista para a saúde, ele também pode provocar mudanças na pele, na distribuição de gordura, no volume e no contorno corporal.

É nesse cenário que surge uma nova etapa do cuidado: compreender como o organismo respondeu à perda de peso e quais alterações permanecem depois dela.

Flacidez, redução da sustentação dos tecidos, perda de volume em determinadas regiões, gordura localizada residual e diminuição da massa muscular estão entre as mudanças que podem ser observadas após grandes emagrecimentos.

Isso acontece porque perder peso não significa apenas reduzir medidas. O tecido adiposo contribui para o volume corporal e, quando há uma redução expressiva, a pele e outras estruturas precisam se adaptar a uma nova configuração.

A capacidade dessa adaptação varia de pessoa para pessoa. Idade, genética, histórico de sobrepeso ou obesidade, quantidade e velocidade da perda de peso, qualidade da pele, composição corporal, alimentação e hábitos de vida estão entre os fatores que podem influenciar o resultado.

Por isso, duas pessoas submetidas a uma perda de peso semelhante podem apresentar respostas completamente diferentes no que diz respeito à pele e ao contorno corporal.

O cuidado com a pele começa antes do peso final

Para a médica e professora Dra. Tatiane Coutinho, que atua no acompanhamento das alterações da pele e do contorno corporal relacionadas ao emagrecimento, o planejamento não precisa começar somente depois que a balança estabiliza.

"O planejamento ideal começa antes do emagrecimento, e não depois dele. Quando sabemos que o paciente passará por uma perda importante de peso, podemos avaliar previamente a qualidade da pele, o grau de flacidez já existente, a distribuição de gordura e a massa muscular. A partir daí, conseguimos acompanhar como esses tecidos respondem ao longo do processo e definir o momento adequado para cada intervenção."

A proposta não significa antecipar procedimentos sem indicação. O acompanhamento durante o processo de emagrecimento permite observar a evolução dos tecidos e identificar quais alterações podem ser acompanhadas ou tratadas ao longo do caminho e quais devem ser reavaliadas somente depois da estabilização do peso.

A lógica é substituir uma abordagem baseada apenas no número apresentado pela balança por uma avaliação mais ampla da composição e das características do corpo.

"Hoje, não faz mais sentido pensar apenas em emagrecer primeiro e cuidar do corpo depois. Quando existe indicação, o mais interessante é acompanhar o paciente durante essa transformação, respeitando cada fase. O objetivo não é impedir que o corpo mude, mas considerar pele, sustentação e contorno desde o início do processo."

Peso corporal e contorno são questões diferentes

Um dos principais equívocos após um grande emagrecimento é considerar que atingir determinado peso necessariamente significa alcançar o contorno corporal desejado.

São aspectos diferentes.

Após uma perda importante de peso, o paciente pode apresentar excesso de pele, flacidez, perda de volume, gordura localizada residual, redução de massa muscular ou uma combinação dessas alterações.

Abdome, braços, parte interna das coxas, glúteos e mamas estão entre as regiões nas quais essas mudanças podem se tornar mais perceptíveis.

É justamente por isso que não existe um protocolo único para o chamado pós-emagrecimento.

Antes de definir qualquer intervenção, é necessário identificar qual estrutura está relacionada à queixa e qual é a intensidade da alteração.

A pergunta deixa de ser simplesmente "qual procedimento fazer?" e passa a ser "o que efetivamente mudou no corpo?".

Tecnologias e tratamentos injetáveis entram de acordo com cada necessidade

Em casos selecionados de flacidez leve ou moderada, diferentes tecnologias podem integrar o planejamento terapêutico, especialmente quando o objetivo é promover estímulos relacionados à remodelação dos tecidos e à produção de colágeno.

Radiofrequência, radiofrequência microagulhada, ultrassom microfocado e determinadas tecnologias a laser apresentam mecanismos de ação e alcances diferentes. A indicação depende da avaliação individual e das características de cada região.

O laser subdérmico, por sua vez, pode ser considerado em situações específicas nas quais exista indicação de atuação em estruturas abaixo da superfície da pele, levando em conta fatores como espessura dos tecidos, grau de flacidez, presença de gordura localizada e anatomia do paciente.

Os tratamentos injetáveis também podem ter espaço nesse planejamento. Bioestimuladores de colágeno, por exemplo, podem ser utilizados em situações nas quais se busca melhorar progressivamente determinadas características dos tecidos. Já técnicas de reposição de volume podem ser consideradas quando existe perda estrutural em áreas específicas.

A combinação de estratégias, entretanto, não deve ser confundida com a necessidade de realizar vários procedimentos.

O princípio é justamente o contrário: identificar a alteração antes de definir a intervenção.

"O tratamento pós-emagrecimento não deveria começar pela escolha de um aparelho ou de um injetável. Primeiro precisamos entender o que mudou. É pele? É gordura residual? Houve perda de sustentação? Existe perda importante de volume? A partir desse diagnóstico é que construímos o planejamento."

Quando os procedimentos não cirúrgicos encontram seus limites

Há, porém, situações em que tecnologias e tratamentos injetáveis não são suficientes.

Grandes perdas de peso podem resultar em excesso significativo de pele. Nesses casos, procedimentos não cirúrgicos podem ter papel complementar na qualidade dos tecidos, mas apresentam limitações para remover grandes excedentes cutâneos.

Quando há indicação, a cirurgia pode ser considerada após avaliação médica e estabilização do peso. Procedimentos voltados à retirada do excesso de pele podem fazer parte dessa etapa do tratamento.

Reconhecer os limites de cada abordagem também é parte de uma conduta responsável. Nem toda alteração precisa de intervenção e nem todo quadro pode ser resolvido com tecnologias minimamente invasivas.

O pós-emagrecimento como uma nova etapa do cuidado

O avanço das estratégias para tratamento da obesidade trouxe uma consequência importante para a medicina: cada vez mais pessoas chegam a uma redução expressiva de peso e passam a buscar orientação sobre as transformações que ocorreram nos tecidos.

O desafio, portanto, não está apenas em alcançar um determinado número na balança, mas em compreender como pele, gordura, musculatura e estruturas de sustentação responderam ao processo.

"Emagrecer transforma o tamanho do corpo. O próximo passo é entender como os tecidos responderam a essa transformação."

O acompanhamento individualizado permite observar essas mudanças e estabelecer, quando necessário, o que deve ser tratado, em qual momento e por qual estratégia.

Mais do que tentar reproduzir um determinado padrão corporal, a proposta é acompanhar de maneira criteriosa as transformações provocadas pelo emagrecimento e respeitar os limites de cada organismo.

Porque, depois de uma grande perda de peso, o cuidado não termina quando a balança chega ao número desejado. Para muitos pacientes, é justamente aí que começa uma nova etapa.

Tatiane Coutinho

CRMRJ 52.0127168-7

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