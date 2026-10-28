YYForce Prevê Crescimento de 100% na Malásia, Atingindo US$ 20 Milhões no AF2027

SINGAPURA e KUALA LUMPUR, Malásia, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), uma provedora de soluções de força de trabalho, gestão integrada de instalações e serviços de implementação de robótica com tecnologia avançada, anunciou hoje o fechamento de novos contratos no setor de hospitalidade e a expansão da implementação de robótica de serviços comerciais na Malásia. Com base nesses desenvolvimentos, a administração está prevendo uma receita de US$ 20 milhões com suas operações na Malásia para o ano fiscal de 2027. A meta representa um crescimento de aproximadamente 100% em comparação com a expectativa de receita da Malásia para o ano fiscal de 2026, que era de aproximadamente US$ 10 milhões, segundo a administração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A subsidiária malaia da Empresa assinou contratos de prestação de serviços com operadoras hoteleiras internacionais, expandindo sua base de clientes do setor de hospitalidade. Esses contratos, juntamente com as implementações de robótica em andamento, apoiam a estratégia da YYForce de unir os serviços de força de trabalho com a automação de instalações para atender às necessidades operacionais dos clientes.

A meta de receita para o AF2027 é um objetivo de gestão prospectivo e não representa receita já garantida por contratos assinados. O alcance da meta depende da implementação dos contratos, dos volumes de atendimento do cliente, da retenção e das renovações, do desenvolvimento de negócios adicionais e da disponibilidade de pessoal, equipamentos e capital de giro. A comparação com o AF2026 é baseada nas expectativas atuais da administração, e não nos resultados completos do ano, e ainda está sujeita à finalização.

Expansão dos Serviços de Força de Trabalho e Robótica

O modelo de entrega da YYForce na Malásia une os serviços de força de trabalho flexível com a robótica de serviços comerciais em operações de hospitalidade e instalações. As aplicações incluem limpeza, logística interna e suporte ao atendimento dos hóspedes, com implementações adaptadas às necessidades de cada propriedade.

A integração do pessoal e a robótica na sua oferta de serviços irá viabilizar que a YYForce ajude os clientes a aprimorar a consistência dos serviços, gerenciar as restrições de mão de obra e aumentar a eficiência operacional. A empresa também pretende expandir os serviços contínuos de manutenção e suporte operacional juntamente com suas implementações de robótica.

Progresso em Direção à Lucratividade do Grupo

A expansão na Malásia faz parte da estratégia de crescimento mais ampla da YYForce em Singapura, Hong Kong, Tailândia, Dubai e Egito. A empresa está focada na retenção de clientes, precificação disciplinada de contratos, execução de implementações e gestão de custos juntamente com o desenvolvimento dos seus negócios de força de trabalho, gestão de instalações e robótica.

A YYForce acredita que o aumento da escala e um mix de serviços aprimorado podem contribuir para uma melhor utilização operacional ao longo do tempo. A lucratividade consolidada também irá depender das margens dos contratos, desempenho em outros mercados, despesas corporativas, custos de financiamento e outros fatores.

O objetivo da empresa continua sendo alcançar uma lucratividade sustentável em todo o Grupo. Este comunicado não estabelece uma data específica para a obtenção do lucro líquido consolidado.

Comentário da Administração

"Os novos contratos de hospitalidade e a expansão das implementações de robótica na Malásia refletem a demanda dos clientes por soluções integradas de força de trabalho e instalações", disse Mike Fu, Diretor Executivo da YYForce. "Estamos focados em converter essa demanda em um serviço confiável, um crescimento disciplinado e um desempenho operacional mais sólido."

“Estabelecemos uma meta de US$ 20 milhões de receita na Malásia para o AF2027, com atenção especial aos custos de entrega, capital de giro e lucratividade dos contratos. Juntamente com nossas operações em outros mercados, acreditamos que essa expansão pode apoiar o progresso do Grupo em direção à lucratividade sustentável e ao valor para os acionistas a longo prazo."

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR), de Singapura, é uma provedora tecnológica de soluções para força de trabalho e serviços integrados de gestão de instalações. A empresa está expandindo o uso de ferramentas de gestão de força de trabalho com IA, plataformas digitais de gestão de propriedades e robótica de serviços comerciais para apoiar clientes nos setores de hospitalidade, propriedades comerciais e outros com uso intensivo de serviços.

Para mais informações, visite www.yyforce.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas alterações. Essas declarações são baseadas nas expectativas, suposições e informações da Empresa disponíveis até a data deste comunicado. As declarações de previsão podem ser identificadas por palavras como "pode", "vai", "deve", "espera", "prevê", "planeja", "pretende", "acredita", "estima", "potencial" ou expressões semelhantes, ou a forma negativa desses termos.

As declarações de previsão neste comunicado incluem, entre outras, declarações sobre a meta de receita da Empresa na Malásia para o AF2027, a receita esperada na Malásia para o AF2026, o crescimento previsto da receita, a implementação de contratos, a demanda dos clientes, as implementações de robótica, a expansão internacional, a alavancagem operacional e o progresso em direção à lucratividade em todo o Grupo. A meta de receita não representa uma garantia de receita contratada ou de resultados futuros.

As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, metas e estratégias da Empresa; desenvolvimento de negócios futuros da Empresa, condição financeira e resultados das operações, incluindo o lançamento de novos produtos e serviços, mudanças esperadas nas receitas, custos e despesas da Empresa, crescimento antecipado de clientes, e demanda e aceitação do mercado dos produtos e serviços da Empresa; e condições do setor, do mercado e regulatórias, incluindo concorrência, políticas, e regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a condição financeira, a liquidez e os resultados das operações da Empresa.

Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações. Os leitores também devem considerar os riscos descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato de Relações com Investidores

YYForce Inc.

Departamento de Relações com Investidores

Email: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9855869)