Horóscopo do Dia para Virgem
Horóscopo do Dia para Virgem
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VIRGEM - 23/ago a 22/set
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Horóscopo do Dia para Virgem
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Amor
O sentimento não basta, é necessário que as pessoas se dediquem. Tenha isso em mente e verifique se o seu amado também está disposto a entrar nessa.
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Trabalho
Seus planos começam finalmente a se concretizar. Procure tirar mais proveito do sucesso e descanse uns dias para espairecer depois dessa fase.
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Bem Estar
Busque ter mais entusiasmo e colocar em sua rotina coisas que te façam realmente bem. Invista em você.
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O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.