Oscar 2027 pode ter disputa inédita entre mãe e filha; Samantha Morton e Esmé Creed-Miles estão cotadas

Esmé, por outro lado, ocupa atualmente o 17º lugar na lista. A posição da jovem atriz ainda pode mudar após a estreia de "Razão e Sensibilidade", conforme a repercussão do filme e de sua interpretação. Por enquanto, as duas dependem dos votos dos integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para conquistar uma indicação. Foto: Reprodução @esme_creedmiles