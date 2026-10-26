Celebridades e TV
Oscar 2027 pode ter disputa inédita entre mãe e filha; Samantha Morton e Esmé Creed-Miles estão cotadas
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Morton faz parte do elenco de "A Odisseia", longa baseado no poema épico de Homero, dirigido por Christopher Nolan, no qual interpreta Circe, figura da mitologia grega muito conhecida por seus poderes de feitiçaria. Apesar de ter aparecido por pouco tempo, sua participação ganhou muitos elogios. Foto: Divulgação/Starz
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Creed-Miles, por sua vez, protagoniza uma nova adaptação de "Razão e Sensibilidade", romance de Jane Austen dirigido por Georgia Oakley que chegará aos cinemas em 29 de outubro. Na trama, ambientada no século 19, duas irmãs precisam lidar com dificuldades financeiras e questões amorosas depois da morte do pai. Foto: Divulgação/Focus Features
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As duas atrizes já figuram entre os nomes considerados nas projeções para a próxima edição do prêmio, mas ocupam posições distintas no levantamento do Gold Derby, site especializado em previsões sobre premiações do entretenimento. Foto: Divulgac?a?o/The Academy of Motion Picture Arts and Sciences
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Esmé, por outro lado, ocupa atualmente o 17º lugar na lista. A posição da jovem atriz ainda pode mudar após a estreia de "Razão e Sensibilidade", conforme a repercussão do filme e de sua interpretação. Por enquanto, as duas dependem dos votos dos integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para conquistar uma indicação. Foto: Reprodução @esme_creedmiles
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