Papelão contra ervas daninhas? Experimento financiado nos EUA testa a ideia em canteiros e encontra uma diferença expressiva já na segunda temporada de cultivo

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Um teste financiado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 2022 avaliou o uso de papelão em canteiros para evitar plantas daninhas. Na segunda temporada, a vegetação invasora cobriu apenas 15% dos canteiros com papelão, em comparação a 45% das áreas aradas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na propriedade Sweet Hollow Farms, o agricultor Jonah Sloven enfrentava problemas com a bindweed, planta trepadeira que se espalha por sementes e raízes horizontais. Sloven afirmou à Western SARE em 2022 que diminuir a pressão das invasoras reduz horas de trabalho, diminui custos e melhora a qualidade de vida dos produtores.

Leia Mais

No segundo ano, duas pessoas levaram em média 55 minutos para capinar os canteiros com papelão e duas horas para os canteiros arados. O relatório apontou que o trabalho com papelão exigiu menos esforço físico e a bindweed quase não apareceu, surgindo somente em buracos abertos para amostragem.

Impacto na produção e períodos de manejo

Os resultados de colheita variaram. Em 2022, a abóbora kabocha produziu 28% a mais em canteiros elevados e a abóbora spaghetti rendeu 40% a mais com papelão. Cinco plantas de abóbora delicata precisaram de substituição por não romperem o material. Em 2023, quatro variedades de cebola e chalota renderam entre 3% e 97% a mais sob o papelão.

A técnica é denominada sheet mulching, método que cobre a terra com papelão ou papel grosso antes da adição de matéria orgânica. Um guia da Universidade Estadual do Oregon, de julho de 2025, indica que a barreira sufoca sementes e plantas ao impedir o acesso à luz solar necessária para a fotossíntese e crescimento.

A Universidade Estadual de Iowa aponta que o processo leva vários meses para eliminar a vegetação inferior. Por essa razão, a recomendação de Iowa e do guia do Oregon é iniciar o procedimento no outono, garantindo que o material se decomponha durante o inverno para o plantio na primavera.

Cuidados e restrições no uso do papelão

Para plantas perenes como amoras, bindweed ou couch grass, a orientação do Oregon determina arrancar as raízes previamente, já que a compostagem em camadas pode não contê-las. O manual orienta sobrepor as bordas em 20 centímetros, justificando a medida: "as ervas daninhas encontrarão qualquer fresta, onde quer que esteja e por menor que seja".

Pesquisadores da Universidade Estadual de Washington relataram restrições em um estudo de 2019 sobre as trocas gasosas. A horticultora Linda Chalker-Scott apontou em 2023 que uma folha de papelão bloqueou dez vezes mais oxigênio que dez centímetros de lascas de madeira, o que pode prejudicar micróbios, minhocas e raízes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O guia do Oregon recomenda utilizar no máximo duas camadas de papelão ondulado marrom, sem brilho ou impressões, livre de fitas e grampos, e completamente encharcado antes de receber três a quatro polegadas de folhas ou composto. A orientação de Iowa indica retirar ou rasgar o papelão após a morte da vegetação rasteira para não prejudicar as novas plantas nem comprometer a saúde do solo.