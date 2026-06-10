5 plantas que ajudam a segurar encostas e a evitar deslizamentos no seu lote

As fortes chuvas e os alertas de temporais em diversas regiões do país acendem um sinal de preocupação para quem vive em áreas de relevo acidentado. A boa notícia é que a própria natureza oferece soluções eficientes para aumentar a segurança de lotes e encostas, transformando a jardinagem em uma poderosa ferramenta de prevenção contra deslizamentos de terra.

O segredo está em escolher espécies com sistemas radiculares profundos e agressivos. Essas plantas funcionam como uma malha natural, amarrando as partículas do solo e aumentando sua coesão. Isso melhora a drenagem da água e torna o terreno muito mais estável, reduzindo significativamente o risco de erosão e movimentação de massa.

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A escolha correta da vegetação é fundamental para garantir a eficácia dessa barreira verde. Optar por plantas nativas ou bem adaptadas ao clima local também facilita a manutenção e assegura um desenvolvimento rápido e saudável, essencial para a proteção do solo.

Conheça 5 espécies que ajudam a proteger o solo

Capim-vetiver (Chrysopogon zizanioides): considerado uma das melhores opções para bioengenharia, o vetiver possui raízes que podem atingir de 3 a 6 metros de profundidade, com média de 3 a 4 metros no primeiro ano. Elas crescem verticalmente, formando uma barreira subterrânea densa que segura o solo com extrema eficiência. Além disso, é uma planta resistente a pragas e a longos períodos de seca.

Grama-amendoim (Arachis repens): esta é uma excelente cobertura de solo. Ela forma um tapete verde denso que protege a superfície contra o impacto direto da chuva, evitando a erosão inicial. Suas raízes se espalham e, por ser uma leguminosa, também contribuem para melhorar a qualidade da terra ao fixar nitrogênio.

Brachiaria (Gênero Urochloa): muito utilizada em beiras de estradas e grandes taludes, a brachiaria tem um sistema radicular fasciculado e muito denso. Essa característica a torna ideal para a cobertura rápida de grandes áreas, estabilizando o solo de maneira eficaz e com baixo custo de implantação.

Grama-batatais (Paspalum notatum): uma espécie rústica e bastante resistente, a grama-batatais é conhecida por sua capacidade de se adaptar a solos pobres e condições adversas. Suas raízes profundas e estolões (caules rastejantes) criam uma trama firme que segura o terreno, sendo uma escolha popular para a contenção de encostas urbanas.

Feijão-guandu (Cajanus cajan): como outras leguminosas, o feijão-guandu tem uma raiz pivotante, que penetra verticalmente no solo e o descompacta. Além de fixar a terra em profundidade, ele também enriquece o substrato com nutrientes, preparando o terreno para que outras espécies possam se desenvolver no futuro.

É importante lembrar que, em taludes muito íngremes ou áreas de alto risco, a vegetação deve ser parte de uma solução integrada. Para um projeto seguro e eficaz, consulte um engenheiro agrônomo, ambiental ou paisagista, que poderá indicar as melhores espécies para a sua necessidade específica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.