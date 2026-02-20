5 plantas fáceis de cuidar que purificam o ar e alegram a casa

Trazer um pouco de verde para dentro de casa tornou-se uma maneira simples e eficaz de renovar as energias e melhorar o bem-estar. Além de adicionarem um toque de cor e vida à decoração, certas espécies de plantas podem contribuir para melhorar a qualidade do ar. A boa notícia é que não é preciso ser um especialista para colher esses benefícios.

Para quem deseja começar, mas teme a falta de tempo ou de habilidade para os cuidados diários, uma seleção de plantas resistentes é o ponto de partida ideal. Elas sobrevivem bem em ambientes internos, exigem pouca manutenção e ainda contribuem para um lar mais saudável e acolhedor.

Leia Mais

É importante notar que, embora estudos como o da NASA tenham popularizado a ideia de plantas purificadoras, pesquisas mais recentes indicam que seu efeito em um ambiente doméstico comum é limitado. Para um impacto significativo, seria necessária uma grande quantidade de plantas. Ainda assim, elas contribuem positivamente para o bem-estar e a umidade do ar, mas não substituem a necessidade de uma boa ventilação.

Atenção: Antes de escolher suas plantas, verifique se são seguras para crianças e animais de estimação. Espécies como a jiboia e o lírio-da-paz podem ser tóxicas se ingeridas por cães e gatos.

Conheça 5 espécies ideais para iniciantes

Espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata)

Conhecida pela sua resistência, esta planta é quase autossuficiente. Suas folhas verticais e rígidas armazenam água, o que permite regas bem espaçadas, apenas quando o solo estiver completamente seco. A espada-de-são-jorge adapta-se a diferentes níveis de luminosidade, desde a luz solar direta até ambientes com pouca luz. Ela é reconhecida por filtrar toxinas do ar, como benzeno e formoldeído, e tem a particularidade de liberar oxigênio durante a noite. Jiboia (Epipremnum aureum)

Com suas folhas em formato de coração, a jiboia é versátil e pode ser cultivada como planta pendente ou trepadeira. É uma ótima comunicadora: suas folhas murcham levemente para avisar que precisam de água. Ela se adapta bem a ambientes com luz indireta e tolera esquecimentos na rega. A jiboia também é apontada como eficiente na remoção de impurezas do ar, sendo uma escolha popular para salas e escritórios. Lírio-da-paz (Spathiphyllum)

Além da elegância de sua flor branca, que na verdade é uma folha modificada, o lírio-da-paz é um excelente purificador. Ele se desenvolve bem em locais com sombra ou luz indireta e avisa quando está com sede, pois suas folhas ficam caídas. Gosta de umidade, o que a torna uma boa opção para banheiros ou cozinhas. Esta planta ajuda a filtrar poluentes como amônia e benzeno. Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Se você costuma esquecer de regar as plantas, a zamioculca é a escolha certa. Suas folhas brilhantes e sua estrutura robusta armazenam muita água, suportando longos períodos de seca. Ela também não é exigente com a luz e cresce bem mesmo em cantos mais escuros da casa. Seu crescimento é lento, exigindo pouquíssima manutenção ao longo do ano. Clorofito (Chlorophytum comosum)

Popular e fácil de propagar, o clorofito é uma das melhores opções para quem busca plantas que auxiliam na qualidade do ar. Suas folhas longas e arqueadas formam uma bela folhagem, e a planta produz pequenas mudas nas pontas, que podem ser replantadas. Gosta de luz indireta e solo úmido, mas sem encharcamento. É conhecida por ajudar na remoção de poluentes como o xileno. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.