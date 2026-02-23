Plantas em casa: 5 espécies fáceis de cuidar para iniciantes

Trazer o verde para dentro de casa é um desejo de muitos, mas a rotina corrida e o medo de não saber cuidar das plantas acabam adiando o plano. A boa notícia é que existem espécies que exigem pouca manutenção e são perfeitas para iniciantes, unindo beleza e praticidade para transformar qualquer ambiente.

Essas plantas sobrevivem bem com regas espaçadas e se adaptam a diferentes condições de luminosidade. Escolher uma delas é o primeiro passo para criar uma pequena selva urbana sem complicações. Confira cinco opções ideais para começar.

Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)

Conhecida pela sua incrível resistência, a espada-de-são-jorge é quase autossuficiente. Ela tolera tanto ambientes com pouca luz quanto locais mais iluminados e precisa de pouquíssima água para se manter saudável e bonita.

Além de sua estética vertical, que se encaixa bem em cantos de salas e corredores, a planta também é reconhecida por purificar o ar. A regra é simples: regue apenas quando o solo estiver completamente seco ao toque.

Importante: embora seja resistente e benéfica, a espada-de-são-jorge contém saponinas que são tóxicas para cães e gatos. Mantenha-a fora do alcance de animais de estimação para evitar problemas como vômitos e diarreia.

Jiboia (Epipremnum aureum)

A jiboia é extremamente versátil e se adapta facilmente. Pode ser cultivada como planta pendente em prateleiras ou como trepadeira com o auxílio de um suporte. Suas folhas em formato de coração dão um toque charmoso à decoração.

Uma de suas maiores vantagens é que ela "avisa" quando precisa de água: suas folhas podem perder o brilho ou murchar levemente. Basta uma rega para que ela se recupere rapidamente. Prefere luz indireta, mas sobrevive em locais com menos luminosidade.

Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Se existe uma planta à prova de esquecimentos, é a zamioculca. Com folhas brilhantes e uma estrutura elegante, ela armazena água em suas raízes, o que a torna muito tolerante a longos períodos de seca.

Por essa razão, o cuidado principal é regar apenas uma ou duas vezes por mês, dependendo do clima e da umidade do ambiente, pois o excesso de água é seu principal inimigo. A planta também se desenvolve bem em ambientes internos com luz artificial ou pouca iluminação natural.

Clorofito (Chlorophytum comosum)

Também chamado de planta-aranha, o clorofito é ideal para quem gosta de ver resultados rápidos. Ele cresce com facilidade e produz "mudas" nas pontas de suas hastes, que podem ser replantadas para gerar novas plantas.

É uma ótima opção para vasos suspensos e é segura para animais de estimação, pois não é tóxica. Para mantê-la feliz, basta oferecer um local com luz indireta e manter o solo levemente úmido, mas sem encharcar.

Trapoeraba-roxa (Tradescantia zebrina)

Para quem busca um toque de cor, a trapoeraba-roxa é a escolha certa. Suas folhas mesclam tons de verde, prata e roxo, trazendo vida instantânea ao ambiente. Seu crescimento é rápido e se espalha com facilidade.

Essa espécie gosta de locais com boa claridade para manter suas cores vibrantes, mas sem sol direto. É muito fácil de propagar por meio de estacas, e um pequeno galho pode rapidamente se transformar em uma nova planta cheia.

