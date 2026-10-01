Nikolas: ‘Quero ver se Lula vai botar mais gente na rua que o piá de bosta’

Durante ato de campanha em Belo Horizonte nesta quinta-feira (1º/10), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) provocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estará na capital mineira amanhã (2), e o desafiou a fazer uma mobilização maior do que a de hoje.

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“Amanhã, eu quero ver se o Lula vai botar mais gente na rua do que o piá de bosta”, disse o deputado, em referência ao xingamento que a primeira-dama Janja da Silva usou para se referir a ele na terça-feira (29/9), em meio a enfrentamento sobre uma frase do presidente que Nikolas associou à pedofilia.

O ato do congressista, que foi o deputado mais votado do país em 2022 e agora tenta a reeleição, começou uma “motociata” que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras.

Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde, Nikolas e aliados deram início ao “Blocão do 22” e caminharam até a Praça Sete.

Lula em BH

O petista começa o dia com caminhada na Candelária, no Rio de Janeiro, antes de vir a Belo Horizonte. Na capital mineira, ele participa de ato na Praça da Liberdade, na região Centro-sul, marcado para começar às 16h.

Também estarão presentes o candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) e as candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de outras lideranças políticas.

Flávio Bolsonaro em Minas

Principal adversário de Lula na tentativa pela reeleição, Flávio Bolsonaro (PL) também estará em Minas na antevéspera da eleição, mas para agenda no interior, em Montes Claros, Norte do estado.

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O ato seguirá modelo parecido ao de BH: um “bloquinho” comandado por Nikolas Ferreira.

