Sharjah Innovation Park lança Advanced AI Industrial Accelerator para a era da superinteligência

Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK) lançou a Sharjah Advanced AI Industrial Accelerator durante o evento AI Everything Abu Dhabi, apresentando uma plataforma global para atrair, acelerar e escalar empresas industriais de alto potencial impulsionadas por IA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261012058835/pt/

Hussain Al Mahmoudi during the launch of the Sharjah Advanced AI Industrial Accelerator at AI Everything Abu Dhabi 2026. (Photo: AETOSWire)

Desenvolvida sob o tema "Rumo à Era da Superinteligência", a iniciativa visa transformar pesquisas, modelos e algoritmos de IA em aplicações industriais reais, produtos, projetos-piloto e negócios escaláveis.

As empresas participantes terão acesso a ambientes de testes industriais, prototipagem e fabricação avançadas, laboratórios, instalações de P&D aplicada, mentoria especializada, suporte para licenciamento e estruturação de negócios, conexões com investidores e oportunidades de acesso ao mercado por meio do ecossistema do SPARK, além de prêmios em dinheiro.

"Hoje, o debate global caminha para o que alguns começam a descrever como a era da Superinteligência. Mas a questão mais importante não é como chamamos a tecnologia. A questão é: Como transformamos inteligência em indústria?", afirmou Hussain Al Mahmoudi, CEO doSPARK.

O programa ajuda as empresas a avançar de algoritmos para a indústria, de protótipos para projetos-piloto, de projetos-piloto para a produção e de Sharjah para os mercados globais, conectando-as a casos de uso industrial reais e a clientes em potencial.

A aceleradora operará por meio de um modelo global de duas frentes. Uma das vertentes envolverá empresas de tecnologia consolidadas, líderes industriais e startups em fase de expansão, enquanto uma chamada aberta internacional convidará startups, spin-offs de pesquisa e empresas industriais habilitadas por IA de todo o mundo a se inscreverem.

As áreas prioritárias incluem manufatura avançada e robótica; mobilidade inteligente e sistemas autônomos; saúde e ciências da vida; sustentabilidade e tecnologias hídricas; agricultura e tecnologia de alimentos; e infraestrutura de IA, computação, dados e tecnologias de implementação.

As empresas selecionadas serão avaliadas com base na solidez tecnológica, aplicações industriais, escalabilidade, propriedade intelectual, capacidade da equipe e potencial de implementação regional e global.

SPARK concederá prêmios de US$ 50.000, US$ 30.000 e US$ 20.000 às três melhores empresas, além de oferecer oportunidades para projetos-piloto, parcerias, investimentos e expansão de mercado.

Os participantes também terão acesso a plataformas especializadas, incluindo o SOILAB (instalação avançada de prototipagem e manufatura do SPARK), o Hub de P&D e Inovação em Água, o Hub e Laboratório de Agricultura e Alimentos, o Hub de Mobilidade e Logística, bem como infraestrutura de IA e digital.

SPARK convida empresas industriais nativas em IA ou que utilizam IA, parceiros tecnológicos, investidores, universidades e organizações de P&D de todo o mundo a manifestar interesse em participar e acessar um caminho para testar, validar, comercializar e escalar tecnologias de última geração, partindo de Sharjah para mercados internacionais. Inscreva-se aqui

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Yacoub Al Tahtamouni, SPARK

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