Leilão movimenta cerca de R$ 3 milhões, mas o que muda de mãos não é um bem comum: são os direitos de exploração da história de vida do empresário musical Damon Dash

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O leilão dos direitos sobre a história de vida de Dame Dash terminou, e a empresa Everlasting Films, LLC garantiu a posse da biografia por 550 mil dólares. O montante obtido não ficará com o empresário e cofundador da Roc-A-Fella, sendo destinado diretamente ao pagamento de seus credores.

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A administradora judicial da falência notificou o tribunal da Flórida sobre o desfecho do processo na quarta-feira, 21 de outubro. A disputa oficial ocorreu no dia 1º de outubro. O acordo concede direitos mundiais exclusivos sobre a trajetória de Dash, cem horas de material em vídeo, fotografias e itens de colecionador, além de um projeto audiovisual inédito em fase de desenvolvimento.

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A Everlasting Films abriu a concorrência com um lance inicial de 37 mil dólares. Caso a empresa não conclua a operação no prazo estipulado, Doug Peters assume os direitos da aquisição, após ter apresentado uma oferta alternativa de meio milhão de dólares.

A venda dos ativos começou a ser estruturada em agosto pela administradora Traci K. Stevenson. Ela argumentou perante a Justiça que Dash não listou os direitos de sua narrativa pessoal entre os bens ao declarar falência em 2025, ignorando o valor comercial sustentado por seu perfil público e pela relação histórica com a Roc-A-Fella Records e o artista Jay-Z.

A Justiça autorizou o plano de leilão em audiência realizada no mês seguinte. Ao registrar o pedido de falência em setembro de 2025, o produtor reportou dívidas acumuladas de 25 milhões de dólares e declarou possuir somente 4.350 dólares em patrimônio pessoal.

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Dash também virou alvo de novas acusações feitas pelo cineasta Josh Webber na mesma quarta-feira. Webber denunciou a falta de pagamento de 4.408,20 dólares referentes a penalidades determinadas por um magistrado federal. O diretor afirmou ainda que Dash tentou assumir a titularidade de uma conta de royalties do filme "Honor Up", de 2018, cujos direitos já haviam sido leiloados e arrematados pelo próprio Webber.