Prêmio Fenasan 2026 reconhece 16 empresas do saneamento

Integrando a solenidade oficial de encerramento do 37º Encontro Técnico da AESabesp e da Fenasan 2026, realizada dia 22/10, no Expo Center Norte, o Prêmio AESabesp para Empresas Expositoras 2026 celebrou as companhias que se destacaram em inovação, sustentabilidade e excelência operacional. A premiação distribuiu 20 troféus entre oito categorias temáticas, reconhecendo 16 empresas do setor de saneamento ambiental e infraestrutura hídrica.

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A grande novidade desta edição foi a criação da categoria Melhor Estande – Reconhecimento Popular, que abriu a votação direta aos visitantes da feira. Por meio de QR Codes instalados nos estandes participantes, no aplicativo oficial do evento e em totens espalhados pelos pavilhões, o público avaliou as instalações com notas de uma a cinco estrelas. O sistema contabilizou quase 5 mil votos e elegeu a vencedora com base na maior média das avaliações recebidas, consagrando a Unipar Carbocloro como a grande vencedora da modalidade.

“O objetivo foi valorizar a percepção dos visitantes, que tiveram liberdade para escolher o melhor estande de acordo com suas próprias preferências. Foi uma novidade que emplacou”, destacou Walter Sampaio, coordenador da premiação.

Sampaio sublinhou que a premiação refletiu diretamente o tema central da edição de 40 anos da entidade: “Conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”. Os critérios técnicos contemplaram as diretrizes de ESG (compromissos ambientais, sociais e de governança corporativa), além de avaliações em inovação tecnológica, atendimento ao cliente e arquitetura dos espaços.

Entre os principais destaques, a empresa Forza Z conquistou o Prêmio Destaque Fenasan (Troféu Diamante) por obter a maior pontuação acumulada em todas as categorias avaliadas, além do troféu Ouro em ESG Social e Melhor Estande, e Prata em Governança. No pilar ambiental, a Pieralisi do Brasil garantiu o troféu Ouro, enquanto a Ecosan Tratamento e Saneamento liderou a categoria de Inovação Tecnológica e a ESA Eletrônica foi premiada com o Ouro em Atendimento ao Cliente.

Conheça os vencedores do Prêmio AESabesp para Empresas Expositoras 2026:

Prêmio Destaque Fenasan (Maior pontuação acumulada)

Diamante: Forza Z



Prêmio Melhor Estande – Reconhecimento Popular (Voto do público)

Vencedora: Unipar Carbocloro



Prêmio AESabesp Fenasan – ESG Ambiental

Ouro: Pieralisi do Brasil

Pieralisi do Brasil Prata: AVK Válvulas do Brasil

AVK Válvulas do Brasil Bronze: Ecosan Tratamento e Saneamento



Prêmio AESabesp Fenasan – ESG Social

Ouro: Forza Z

Forza Z Prata: PAM Saint-Gobain Brasil

PAM Saint-Gobain Brasil Bronze: Unipar Carbocloro



Prêmio AESabesp Fenasan – ESG Governança

Ouro: DIM Equipamentos

DIM Equipamentos Prata: Forza Z

Forza Z Bronze: PAM Saint-Gobain do Brasil



Prêmio AESabesp Fenasan – Melhor Estande

Ouro: Forza Z

Forza Z Prata: Swan Instrumentos Analíticos do Brasil

Swan Instrumentos Analíticos do Brasil Bronze: Bongás Brasil



Prêmio AESabesp Fenasan – Inovação Tecnológica

Ouro: Ecosan Tratamento e Saneamento

Ecosan Tratamento e Saneamento Prata: Wawatech Wastewater Thecnologic

Wawatech Wastewater Thecnologic Bronze: Conaut Controles Automáticos



Prêmio AESabesp Fenasan – Atendimento ao Cliente

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Ouro: ESA Eletrônica

ESA Eletrônica Prata: Centro de Biologia Ambiental Oceanus

Centro de Biologia Ambiental Oceanus Bronze: GR Water Solutions



Para as próximas edições, a organização já projeta o aprimoramento da premiação. Entre as metas para 2027 estão a ampliação da votação popular para a totalidade das marcas expositoras, a modernização das plataformas de apuração e a entrega de relatórios consultivos com diagnósticos de percepção para apoiar a evolução contínua das empresas participantes.