3 jovens usam chatbot de IA para ajudar a planejar uma trilha, mas acabam em uma beirada de montanha e precisam de resgate para sair do local

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Três jovens precisaram de resgate após ficarem presos durante uma trilha no Monte Shasta, montanha vulcânica localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Os moradores de Roseville relataram às autoridades que utilizaram o Gemini, ferramenta de inteligência artificial do Google, para planejar o percurso e definir os suprimentos da expedição.

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O caso ocorreu no final de agosto, na rota Clear Creek, e foi divulgado na última terça-feira (1º) pelo Gabinete do Xerife do Condado de Siskiyou. O grupo instalou acampamento a cerca de 2,5 mil metros de altitude e atingiu o cume na noite seguinte, momento em que o início da descida não é recomendado.

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Durante o retorno na escuridão, os rapazes telefonaram para o serviço de emergência do condado para solicitar orientações. Mesmo após o recebimento das instruções, eles saíram do trajeto previsto e entraram no cânion de Mud Creek.

Em meio ao caminho acidentado, um dos integrantes sofreu uma queda e machucou o joelho. Sem condições de manter a caminhada, os três passaram a noite em uma área íngreme.

Orientações de inteligência artificial geraram desabastecimento

Na manhã seguinte, agentes de escalada do Serviço Florestal dos Estados Unidos encontraram os aventureiros e prestaram socorro médico. Voluntários da equipe de busca e resgate do Condado de Siskiyou também atuaram na operação, permitindo que todos retornassem ao ponto de partida em segurança.

Após a descida, os trilheiros relataram a um policial que o Gemini indicou quantidades de comida e água inferiores às necessárias. A previsão inicial estipulava uma subida de oito horas, mas a atividade acabou exigindo a permanência do grupo por vários dias no ambiente montanhoso.

A polícia avaliou a dependência exclusiva da ferramenta como um erro crítico e orientou os visitantes a buscarem informações prévias na estação local do Serviço Florestal dos Estados Unidos. O órgão destacou a importância de conferir dados atualizados antes de iniciar qualquer atividade na região.

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As autoridades alertaram para a necessidade de adotar métodos múltiplos para checar a localização, evitando depender apenas de celulares ou navegadores: "Embora a Rota Clear Creek no Monte Shasta não seja uma rota de montanhismo técnico, ela ainda exige que os alpinistas estejam fisicamente aptos e preparados para imprevistos, como lesões, mau tempo ou pernoites não planejados. Acidentes graves e fatalidades ocorrem na Rota Clear Creek quando as pessoas se perdem e se aventuram em terrenos mais perigosos, como a bacia hidrográfica de Mud Creek".