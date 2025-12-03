Assine
4 funções incríveis do Gemini que você provavelmente não conhecia

A IA do Google pode fazer muito mais do que responder perguntas; aprenda a usar recursos para planejar viagens, criar imagens e organizar sua rotina

Juliane Aguiar
03/12/2025 12:33

Google Gemini crédito: Estado de Minas

O Gemini, a inteligência artificial do Google, vai muito além de responder a perguntas simples. Enquanto muitos usuários o utilizam como um assistente de busca avançado, a ferramenta esconde funcionalidades capazes de transformar a produtividade diária, o planejamento de lazer e até a criação de conteúdo visual. A plataforma está cada vez mais integrada ao ecossistema do Google, oferecendo recursos que o colocam em uma posição de destaque no mercado.

Com a capacidade de se conectar a outros aplicativos e interpretar diferentes tipos de mídia, o Gemini se torna um verdadeiro centro de comando pessoal. Conhecer essas funções menos óbvias é a chave para extrair o máximo de seu potencial. Abaixo, listamos quatro recursos poderosos que talvez você ainda não conheça.

1. Planejar viagens completas

Esqueça a necessidade de abrir dezenas de abas no navegador. O Gemini pode criar um roteiro de viagem detalhado do zero. Basta pedir um plano de cinco dias para Paris, por exemplo, e a IA sugere passeios, restaurantes e até horários. O diferencial é sua integração com outros serviços do Google, o que pode auxiliar no processo de planejamento e organização da sua viagem.

2. Criar imagens a partir de texto

A inteligência artificial generativa também tem seu lado artístico. Com o recurso de criação de imagens, é possível transformar uma simples descrição em uma arte visual. Peça por "um astronauta lendo um livro na lua com a Terra ao fundo" e o Gemini gera a imagem em segundos. A ferramenta é útil para criar posts para redes sociais, ilustrar apresentações ou simplesmente dar vida à imaginação.

3. Organizar sua vida digital com extensões

Uma das funções mais impactantes é a integração com o Google Workspace. Ao ativar as extensões, você permite que o Gemini acesse seus dados no Gmail, Drive e Docs. Com isso, é possível pedir para ele resumir os e-mails não lidos do seu chefe, encontrar um documento específico no Drive pelo assunto ou criar uma tabela baseada em informações de um arquivo de texto.

4. Analisar dados e documentos

O Gemini também funciona como um analista de dados. Versões mais avançadas da ferramenta permitem o upload de planilhas, relatórios em PDF e outros documentos para que a plataforma os interprete. É possível, por exemplo, carregar uma planilha de vendas e pedir para a IA criar um gráfico que mostre o desempenho mensal ou solicitar um resumo executivo de um relatório técnico de 50 páginas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

