Google lança IA que continua trabalhando mesmo com o PC fechado

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Depois de popularizar os chatbots capazes de responder perguntas e gerar textos, as empresas de tecnologia agora disputam a corrida dos chamados agentes de inteligência artificial. O Google deu mais um passo nessa direção nesta quinta-feira (31/7), ao lançar o Gemini Spark no Brasil.

Disponível para assinantes dos planos Google AI Pro e AI Ultra, o recurso transforma o Gemini em um assistente capaz de executar tarefas de forma autônoma. Em vez de esperar um comando a cada interação, a ferramenta consegue acompanhar atividades previamente definidas pelo usuário, monitorar informações e realizar ações automaticamente.

Entre as possibilidades, a ferramenta pode acompanhar a chegada de um e-mail, atualizar uma planilha, organizar compromissos na agenda e preparar respostas enquanto o usuário realiza outras atividades, mesmo com o computador fechado.

A diferença pode parecer sutil, mas representa uma mudança importante na evolução da inteligência artificial. Até agora, modelos como Gemini, ChatGPT e Claude funcionavam principalmente como assistentes reativos: o usuário fazia uma pergunta e recebia uma resposta. Com os agentes de IA, a lógica muda. Em vez de apenas responder, a inteligência artificial passa a acompanhar tarefas continuamente e agir quando determinadas condições são atendidas.

Segundo o Google, o Spark funciona na infraestrutura em nuvem da empresa e pode se integrar aos serviços do Workspace, como Gmail, Agenda, Documentos e Planilhas. Apesar de conseguir executar tarefas automaticamente, a ferramenta opera apenas dentro das permissões definidas pelo usuário. Além disso, ações de maior responsabilidade, como enviar e-mails ou realizar pagamentos, exigem aprovação antes de serem concluídas.

O que o Gemini Spark pode fazer?

Organizar viagens

O Spark identifica confirmações de voos e hotéis no Gmail, atualiza automaticamente um roteiro em uma planilha e ainda pesquisa atrações para os dias livres da viagem.

Planejar atividades

O agente pesquisa eventos compatíveis com os interesses do usuário, reúne as sugestões em um documento e pode incluir os principais compromissos na agenda.

Gerenciar listas de convidados

A ferramenta encontra confirmações de presença enviadas por e-mail, organiza restrições alimentares em uma tabela e prepara um resumo para fornecedores.

Controlar assinaturas

O sistema analisa faturas digitais para identificar aumentos de preço, períodos de teste próximos do fim e cria rascunhos de cancelamento para revisão.

Responder clientes

O Spark analisa mensagens recebidas, produz respostas com base nas solicitações e salva os textos como rascunho antes do envio.

Aprender o estilo de escrita

O recurso consegue analisar e-mails antigos para reproduzir o jeito de escrever do usuário em futuras mensagens.

O que muda para o usuário?

Embora muitas dessas tarefas já fossem possíveis com ferramentas de automação, elas normalmente exigiam configurações específicas ou o uso de serviços de terceiros.

Com o Gemini Spark, o Google concentra essas funções dentro do próprio Gemini e dos aplicativos do Workspace, reduzindo a necessidade de criar fluxos de automação manualmente.

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Na avaliação da empresa, o objetivo é que a inteligência artificial deixe de ser apenas uma ferramenta de consulta e passe a atuar como um assistente capaz de executar tarefas repetitivas de forma contínua.