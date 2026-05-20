Google lança ferramentas de IA para vídeos, pesquisa e voz

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

O Google apresentou nesa terça-feira (19/5) uma nova série de ferramentas de inteligência artificial integradas aos seus principais produtos. Os anúncios aconteceram durante o Google I/O 2026, conferência anual da empresa realizada em Mountain View, nos Estados Unidos. As novidades incluem novos modelos Gemini, recursos para Busca, YouTube, Android e ferramentas voltadas à criação de vídeos e automação de tarefas.

Gemini 3.5

O principal anúncio do evento foi o Gemini 3.5 Flash, novo modelo de inteligência artificial da empresa. A tecnologia passa a alimentar o aplicativo Gemini e o Modo IA da Busca.

De acordo com a companhia, mais de 8,5 milhões de desenvolvedores já utilizam modelos Gemini mensalmente. O CEO da Alphabet e do Google, Sundar Pichai, afirmou que os sistemas da empresa processam atualmente 3,2 quatrilhões de tokens por mês.

Agentes de IA nas buscas

A Busca recebeu uma das maiores atualizações de sua história. O Google reformulou a barra de pesquisa com IA conversacional, permitindo perguntas mais longas e respostas mais contextualizadas.

A empresa também apresentou agentes inteligentes capazes de executar tarefas em segundo plano. Esses agentes poderão monitorar informações, acompanhar preços, organizar reservas e concluir ações automaticamente.

Outra novidade envolve interfaces geradas por IA. O buscador passará a criar layouts dinâmicos e experiências personalizadas dependendo do tipo de pergunta feita pelo usuário.

Gemini Omni

O Google também revelou o Gemini Omni, novo modelo multimodal voltado para criação e edição de vídeos. A ferramenta utiliza texto, imagens, áudio e vídeos referências para gerar conteúdos.

A empresa informou que o Gemini Omni Flash começa a ser liberado inicialmente para assinantes dos planos Google AI Pro e Ultra.

Gemini Spark

Outro destaque foi o Gemini Spark, novo agente pessoal de IA apresentado pelo Google. A ferramenta funciona continuamente na nuvem do Google Cloud e poderá executar tarefas automaticamente ao longo do dia.

O recurso será integrado ao Gmail, Docs e outras plataformas do Google. Também haverá suporte para ferramentas externas e serviços de terceiros.

IA conversacional

O YouTube ganhou o recurso “Pergunte ao YouTube”. A ferramenta permitirá encontrar respostas específicas dentro de vídeos usando linguagem natural.

O Google também anunciou o Docs Live, recurso que permitirá criar e editar documentos usando apenas comandos de voz. Recursos semelhantes chegarão ao Gmail e ao Google Keep.

Novas ferramentas criativas

Entre os anúncios voltados à criação de conteúdo, o Google apresentou o Google Pics, nova ferramenta de edição de imagens com IA generativa.

O Google Flow também recebeu novos recursos para criação de vídeos, edição musical e colaboração com agentes criativos integrados ao Gemini Omni.

Android XR e óculos inteligentes

Na área de hardware, o Google revelou novos óculos inteligentes equipados com Android XR. Os dispositivos foram desenvolvidos em parceria com Samsung, Gentle Monster e Warby Parker.

Os modelos terão integração com o Gemini, comandos de voz e recursos de realidade estendida. A empresa afirmou que os primeiros dispositivos chegam ao mercado ainda neste ano.

Ferramentas para ciência e desenvolvedores

O evento também trouxe novidades voltadas a pesquisadores e desenvolvedores. O Google anunciou o Antigravity 2.0, plataforma focada na criação de agentes autônomos de IA.

Já o Gemini for Science reúne ferramentas voltadas à pesquisa científica. A plataforma poderá ajudar pesquisadores a analisar estudos, criar hipóteses e acessar bancos de dados científicos usando IA.

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