Assine
overlay
Início Tecnologia
TAREFAS RECORRENTES

Conheça 6 funções 'secretas' do Gemini que você deveria estar usando

Recursos escondidos tornam o Gemini mais útil do que a maioria imagina e facilita a integração com o celular

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
08/01/2026 17:48

compartilhe

SIGA
x
6 funções do Gemini que você deveria estar usando agora para aproveitar melhor a IA
6 funções do Gemini que você deveria estar usando agora para aproveitar melhor a IA crédito: Tupi

As funções do Gemini vão muito além de responder perguntas e escondem recursos que aceleram estudos, trabalho e tarefas do dia a dia tanto no iPhone quanto no Android.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quando bem configurado, o Gemini atua como assistente visual, organizador automático e atalho inteligente, reduzindo etapas e economizando tempo real.

Leia Mais

O Gemini funciona integrado ao sistema e aos aplicativos do Google, permitindo ações por texto, voz, imagem e câmera ao vivo. Essa integração transforma comandos simples em automações úteis, sem exigir apps extras.

Em iPhone e Android, os recursos se adaptam ao sistema, usando widgets, tela bloqueada e permissões inteligentes para acesso rápido.

Recursos ocultos do Gemini que quase ninguém usa

Muitos usuários limitam o Gemini a perguntas básicas, mas a IA também executa tarefas recorrentes, reconhece ambientes em tempo real e edita conteúdos visuais diretamente.

Essas funções ficam escondidas em widgets, comandos naturais ou modos específicos, passando despercebidas no uso comum.

6 funções do Gemini que você deveria estar usando agora para aproveitar melhor a IA
Ferramentas práticas fazem diferença real no uso diário da inteligência artificial. – Créditos: depositphotos.com / Primakov

Funções do Gemini disponíveis no iPhone e Android

Função Como usar Benefício prático
Widgets do Gemini Adicionar na tela inicial ou bloqueada Acesso instantâneo por câmera, voz ou texto
Reconhecimento de músicas Perguntar pelo microfone ou câmera ao vivo Identifica músicas sem apps dedicados
Agendamento automático Comandos como "agende" ou "verifique" Cria tarefas e rotinas recorrentes
Câmera live Apontar a câmera para objetos ou locais Orientação visual passo a passo
Edição de fotos por IA Enviar imagem com comando descritivo Ajustes rápidos sem apps profissionais
Integração com apps Google Conectar Gmail, Agenda e Chrome Automação total de estudos e trabalho

Funções do Gemini que você pode testar agora

  • Criar widgets do Gemini na tela inicial ou bloqueada
  • Identificar músicas pelo microfone ou câmera ao vivo
  • Agendar tarefas e relatórios recorrentes por comando
  • Usar a câmera live para resolver dúvidas práticas
  • Editar fotos com descrições simples
  • Conectar o Gemini ao Gmail, Agenda e Chrome

Selecionamos um conteúdo do canal Go Tech, que conta com mais de 26,8 mil inscritos e já ultrapassa 29 mil visualizações neste vídeo, apresentando recursos práticos do Gemini que podem ser aplicados imediatamente no dia a dia. O material destaca funções de produtividade, automação de tarefas, uso inteligente da inteligência artificial e exemplos de aplicação real para usuários comuns, alinhado ao tema tratado acima:

O impacto real das funções do Gemini no dia a dia

Quando essas funções são combinadas, o Gemini deixa de ser apenas um chatbot e passa a atuar como central de produtividade, reduzindo cliques, apps e tempo gasto em tarefas repetitivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Explorar as funções do Gemini permite transformar o celular em uma ferramenta mais inteligente, prática e integrada à rotina de estudo e trabalho, com ganhos perceptíveis já nos primeiros dias de uso.

Tópicos relacionados:

gemini inteligencia-artifical tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay