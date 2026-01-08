Conheça 6 funções 'secretas' do Gemini que você deveria estar usando

As funções do Gemini vão muito além de responder perguntas e escondem recursos que aceleram estudos, trabalho e tarefas do dia a dia tanto no iPhone quanto no Android.

Quando bem configurado, o Gemini atua como assistente visual, organizador automático e atalho inteligente, reduzindo etapas e economizando tempo real.

O Gemini funciona integrado ao sistema e aos aplicativos do Google, permitindo ações por texto, voz, imagem e câmera ao vivo. Essa integração transforma comandos simples em automações úteis, sem exigir apps extras.

Em iPhone e Android, os recursos se adaptam ao sistema, usando widgets, tela bloqueada e permissões inteligentes para acesso rápido.

Recursos ocultos do Gemini que quase ninguém usa

Muitos usuários limitam o Gemini a perguntas básicas, mas a IA também executa tarefas recorrentes, reconhece ambientes em tempo real e edita conteúdos visuais diretamente.

Essas funções ficam escondidas em widgets, comandos naturais ou modos específicos, passando despercebidas no uso comum.

Ferramentas práticas fazem diferença real no uso diário da inteligência artificial. – Créditos: depositphotos.com / Primakov

Funções do Gemini disponíveis no iPhone e Android

Função Como usar Benefício prático Widgets do Gemini Adicionar na tela inicial ou bloqueada Acesso instantâneo por câmera, voz ou texto Reconhecimento de músicas Perguntar pelo microfone ou câmera ao vivo Identifica músicas sem apps dedicados Agendamento automático Comandos como "agende" ou "verifique" Cria tarefas e rotinas recorrentes Câmera live Apontar a câmera para objetos ou locais Orientação visual passo a passo Edição de fotos por IA Enviar imagem com comando descritivo Ajustes rápidos sem apps profissionais Integração com apps Google Conectar Gmail, Agenda e Chrome Automação total de estudos e trabalho

Funções do Gemini que você pode testar agora

Criar widgets do Gemini na tela inicial ou bloqueada

Identificar músicas pelo microfone ou câmera ao vivo

Agendar tarefas e relatórios recorrentes por comando

Usar a câmera live para resolver dúvidas práticas

Editar fotos com descrições simples

Conectar o Gemini ao Gmail, Agenda e Chrome

Selecionamos um conteúdo do canal Go Tech, que conta com mais de 26,8 mil inscritos e já ultrapassa 29 mil visualizações neste vídeo, apresentando recursos práticos do Gemini que podem ser aplicados imediatamente no dia a dia. O material destaca funções de produtividade, automação de tarefas, uso inteligente da inteligência artificial e exemplos de aplicação real para usuários comuns, alinhado ao tema tratado acima:

O impacto real das funções do Gemini no dia a dia

Quando essas funções são combinadas, o Gemini deixa de ser apenas um chatbot e passa a atuar como central de produtividade, reduzindo cliques, apps e tempo gasto em tarefas repetitivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Explorar as funções do Gemini permite transformar o celular em uma ferramenta mais inteligente, prática e integrada à rotina de estudo e trabalho, com ganhos perceptíveis já nos primeiros dias de uso.