Conheça 6 funções 'secretas' do Gemini que você deveria estar usando
Recursos escondidos tornam o Gemini mais útil do que a maioria imagina e facilita a integração com o celular
As funções do Gemini vão muito além de responder perguntas e escondem recursos que aceleram estudos, trabalho e tarefas do dia a dia tanto no iPhone quanto no Android.
Quando bem configurado, o Gemini atua como assistente visual, organizador automático e atalho inteligente, reduzindo etapas e economizando tempo real.
O Gemini funciona integrado ao sistema e aos aplicativos do Google, permitindo ações por texto, voz, imagem e câmera ao vivo. Essa integração transforma comandos simples em automações úteis, sem exigir apps extras.
Em iPhone e Android, os recursos se adaptam ao sistema, usando widgets, tela bloqueada e permissões inteligentes para acesso rápido.
Recursos ocultos do Gemini que quase ninguém usa
Muitos usuários limitam o Gemini a perguntas básicas, mas a IA também executa tarefas recorrentes, reconhece ambientes em tempo real e edita conteúdos visuais diretamente.
Essas funções ficam escondidas em widgets, comandos naturais ou modos específicos, passando despercebidas no uso comum.
Funções do Gemini disponíveis no iPhone e Android
|Função
|Como usar
|Benefício prático
|Widgets do Gemini
|Adicionar na tela inicial ou bloqueada
|Acesso instantâneo por câmera, voz ou texto
|Reconhecimento de músicas
|Perguntar pelo microfone ou câmera ao vivo
|Identifica músicas sem apps dedicados
|Agendamento automático
|Comandos como "agende" ou "verifique"
|Cria tarefas e rotinas recorrentes
|Câmera live
|Apontar a câmera para objetos ou locais
|Orientação visual passo a passo
|Edição de fotos por IA
|Enviar imagem com comando descritivo
|Ajustes rápidos sem apps profissionais
|Integração com apps Google
|Conectar Gmail, Agenda e Chrome
|Automação total de estudos e trabalho
Funções do Gemini que você pode testar agora
- Criar widgets do Gemini na tela inicial ou bloqueada
- Identificar músicas pelo microfone ou câmera ao vivo
- Agendar tarefas e relatórios recorrentes por comando
- Usar a câmera live para resolver dúvidas práticas
- Editar fotos com descrições simples
- Conectar o Gemini ao Gmail, Agenda e Chrome
Selecionamos um conteúdo do canal Go Tech, que conta com mais de 26,8 mil inscritos e já ultrapassa 29 mil visualizações neste vídeo, apresentando recursos práticos do Gemini que podem ser aplicados imediatamente no dia a dia. O material destaca funções de produtividade, automação de tarefas, uso inteligente da inteligência artificial e exemplos de aplicação real para usuários comuns, alinhado ao tema tratado acima:
O impacto real das funções do Gemini no dia a dia
Quando essas funções são combinadas, o Gemini deixa de ser apenas um chatbot e passa a atuar como central de produtividade, reduzindo cliques, apps e tempo gasto em tarefas repetitivas.
Explorar as funções do Gemini permite transformar o celular em uma ferramenta mais inteligente, prática e integrada à rotina de estudo e trabalho, com ganhos perceptíveis já nos primeiros dias de uso.