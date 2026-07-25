Bolsonaro aparece em vídeo feito por IA durante convenção do PL

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

Um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) com a imagem e a voz simuladas de Jair Bolsonaro foi exibido durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), realizada neste sábado (25/7), para lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. A gravação deixou claro que não se tratava de uma participação real do ex-presidente, mas de uma reprodução digital criada com tecnologia de IA.

Na mensagem exibida no evento, o avatar de Bolsonaro afirmou que estava "preso e calado" e disse que nenhuma prisão impediria o movimento político que lidera. O vídeo também apresentou Flávio Bolsonaro como seu escolhido para dar continuidade ao projeto político da família. "Meu filho Flávio vem com fé", afirmou a simulação.

A utilização da tecnologia ocorre em um momento em que Bolsonaro está impedido de participar presencialmente de eventos políticos. Segundo a mensagem exibida, a inteligência artificial foi usada como recurso para representar o ex-presidente diante dos apoiadores presentes na convenção.

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O uso de imagens e vozes geradas por IA em campanhas políticas tem ganhado espaço nas eleições e levantado debates sobre transparência, autenticidade e limites da tecnologia. Especialistas alertam que conteúdos sintéticos precisam ser identificados para evitar confusão entre fala real e reprodução digital.