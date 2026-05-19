Gemini no celular: 5 funções incríveis que você poderá testar em breve
A inteligência artificial do Google pode te ajudar a planejar viagens, resumir vídeos e até escrever e-mails; veja como usar esses recursos na prática
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A inteligência artificial do Google, conhecida como Gemini, está sendo lançada de forma gradual em dispositivos Android, começando pelos modelos mais recentes, e oferece funções que vão muito além de simples buscas. A ferramenta pode se tornar uma poderosa aliada no dia a dia, ajudando a planejar viagens completas, resumir vídeos longos e até aprimorar a escrita de e-mails, tudo de forma prática e conversacional.
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Integrado ao ecossistema do Google, o Gemini utiliza sua capacidade de processamento de linguagem e imagens para simplificar tarefas que antes demandavam tempo e várias pesquisas diferentes. Alguns desses recursos estão sendo disponibilizados de forma faseada a partir de maio de 2026, inicialmente em modelos como Samsung Galaxy S26 e Google Pixel 10, com expansão para outros aparelhos ao longo do ano. Abaixo, listamos cinco recursos incríveis para você conhecer.
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Planejar viagens do zero
Organizar uma viagem pode ser complexo, mas o Gemini simplifica o processo. Você pode pedir à ferramenta para criar um roteiro de três dias em uma cidade, especificando seus interesses, como museus, parques ou restaurantes com culinária local. A IA entregará um cronograma detalhado, com sugestões de atividades para cada dia, horários e até dicas de transporte.
Resumir vídeos no YouTube
Se você não tem tempo para assistir a um vídeo longo, o Gemini pode ajudar. Através da integração com o YouTube, que pode exigir a ativação de extensões específicas na ferramenta, basta colar o link do vídeo e pedir um resumo. Em segundos, a inteligência artificial entrega os principais pontos em formato de texto, permitindo que você absorva a informação essencial rapidamente, sem precisar assistir a todo o conteúdo.
Escrever e refinar e-mails
O Gemini funciona como um assistente de escrita pessoal. Ele pode redigir um e-mail a partir de algumas instruções básicas, como "escreva um e-mail formal para agendar uma reunião na próxima semana". Além disso, a ferramenta consegue revisar textos já prontos, sugerindo melhorias na gramática ou alterando o tom de uma mensagem para que ela soe mais profissional ou casual.
Identificar o que está ao seu redor
Usando a câmera do celular, o Gemini é capaz de identificar praticamente qualquer coisa. Aponte para uma planta e pergunte qual é a espécie e como cuidar dela. Tire uma foto de um ponto turístico e peça informações históricas sobre o local. Essa função é ideal para quem é curioso e gosta de aprender mais sobre o mundo ao seu redor de forma interativa.
Gerar ideias e resolver problemas
A ferramenta é uma ótima parceira para brainstorming. Se estiver sem ideias para o jantar, liste os ingredientes que tem na geladeira e peça sugestões de receitas. O Gemini também pode resolver problemas complexos, como equações matemáticas a partir de uma foto, ou ajudar a estruturar um plano de estudos, organizando tópicos e criando um cronograma para você seguir.
É importante notar que a disponibilidade de algumas funcionalidades pode variar conforme o modelo do aparelho e a região. Recursos mais avançados também podem exigir uma assinatura de planos pagos do Google.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.