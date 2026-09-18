O Gemini, modelo de inteligência artificial (IA) do Google, invadiu sistemas de informação externos, informou a empresa nesta sexta-feira (18) à AFP, confirmando uma reportagem do jornal Wall Street Journal.

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O debate em torno da IA se intensificou com revelações recentes sobre modelos que saíram de ambientes confinados para se infiltrar em sites e plataformas externas.

Em maio, “durante um teste padrão, o modelo encontrou informações públicas online e adivinhou senhas para acessar sites que achou que faziam parte do teste”, explicou Heather Adkins, especialista em segurança do Google, em uma declaração enviada à AFP.

Sem especificar nomes, o Google informou que três organizações foram afetadas e garante que as notificou sobre essas brechas.

Segundo o Wall Street Journal, em um dos casos “o modelo testou várias combinações de senhas até conseguir acessar um sistema protegido”. “Nas três vezes, o modelo parou”, informou Adkins, o que sugere que as invasões terminaram sem intervenção humana.

O Google disse à AFP que tomou conhecimento do episódio em julho e então abriu uma investigação sobre o incidente.

Vários grandes executivos do setor de tecnologia defendem reduzir a velocidade do desenvolvimento de poderosos modelos de IA e algum tipo de autorregulação do setor diante de recentes incidentes de segurança.

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