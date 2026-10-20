Três ônibus elétricos de 1,7 milhão de euros têm destino inesperado na França: falhas de autonomia e confiabilidade levam a uma mudança na escolha dos veículos

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A Comunidade de Aglomeração Castres-Mazamet, no departamento francês de Tarn, decidiu descartar três ônibus elétricos a hidrogênio com menos de 5.000 quilômetros rodados. Adquiridos em 2016 da fabricante Safra pelo valor de 1,7 milhão de euros, os veículos começaram a circular em 2018 na rede Libellus. Constantes falhas de autonomia e confiabilidade forçaram o conselho comunitário a votar pela destruição da frota em setembro de 2026.

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Os problemas mecânicos interrompiam as viagens com paradas inesperadas na pista. O prefeito de Mazamet e presidente da comunidade de aglomeração, Olivier Fabre, declarou: "os ônibus nunca funcionaram. Eles rodaram muito pouco. A cada saída, travavam e enguiçavam na beira da estrada".

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Uma empresa especializada assumirá a retirada dos veículos para desmontagem e reciclagem das peças. Essa operação de descarte custará 7.500 euros aos cofres municipais. Ao todo, o desperdício decorrente das falhas atinge três milhões de euros pagos pelos contribuintes.

Impossibilidade de reembolso e nova frota

A administração pública acionou o Tribunal Administrativo de Toulouse para tentar reaver o investimento original de 1,7 milhão de euros, montante que incluía mais de 500.000 euros em subsídios do Estado. A liquidação da fabricante Safra em 2025, no entanto, impediu qualquer devolução de recursos.

Olivier Fabre expressou indignação sobre os valores perdidos: "é impossível obter o reembolso. Ninguém responde. Investiu-se dinheiro público. Fomos vítimas do fracasso desta empresa que nos fez belas promessas. Fomos enganados!". A Safra, única produtora de ônibus a hidrogênio no país, enfrentou recuperação judicial e acabou adquirida pelo grupo industrial chinês Wanrun no final de maio. A fabricante não respondeu aos contatos solicitados.

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Após os seguidos problemas operacionais, a gestão municipal abandonou os modelos a hidrogênio no transporte coletivo. A comunidade de aglomeração decidiu substituir os veículos descartados por ônibus térmicos, classificados pela liderança local como alternativas muito mais confiáveis. A nova aquisição custará 1,1 milhão de euros adicionais.