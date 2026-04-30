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Quatro pessoas resgatadas após ônibus cair no Sena perto de Paris

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Repórter
30/04/2026 09:21

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Quatro pessoas foram resgatadas do rio Sena, perto de Paris, nesta quinta-feira (30), depois que um ônibus dirigido por um motorista em treinamento colidiu com um carro estacionado antes de cair na água, disseram as autoridades. 

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O ônibus circulava pela localidade de Juvisy-sur-Orge, a sudeste de Paris, quando saiu da estrada e caiu no Sena "em circunstâncias ainda não esclarecidas", disseram os promotores à AFP. 

"O motorista e outras três pessoas estavam no ônibus", acrescentaram os promotores. 

"Todos foram resgatados", disseram, acrescentando que a polícia abriu uma investigação. 

As autoridades não forneceram detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados. 

O ônibus ficou completamente submerso perto de uma ponte, e o carro estacionado com o qual colidiu também caiu no rio, relatou um jornalista da AFP. 

Várias embarcações de resgate, um drone e helicópteros foram mobilizados. 

A deputada local Claire Lejeune disse que o ônibus era dirigido por um motorista em treinamento sob supervisão.

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sm-rr-mlf-js-ekf-as/mab/jvb/aa

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