Quatro pessoas resgatadas após ônibus cair no Sena perto de Paris

Quatro pessoas foram resgatadas do rio Sena, perto de Paris, nesta quinta-feira (30), depois que um ônibus dirigido por um motorista em treinamento colidiu com um carro estacionado antes de cair na água, disseram as autoridades.

O ônibus circulava pela localidade de Juvisy-sur-Orge, a sudeste de Paris, quando saiu da estrada e caiu no Sena "em circunstâncias ainda não esclarecidas", disseram os promotores à AFP.

"O motorista e outras três pessoas estavam no ônibus", acrescentaram os promotores.

"Todos foram resgatados", disseram, acrescentando que a polícia abriu uma investigação.

As autoridades não forneceram detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados.

O ônibus ficou completamente submerso perto de uma ponte, e o carro estacionado com o qual colidiu também caiu no rio, relatou um jornalista da AFP.

Várias embarcações de resgate, um drone e helicópteros foram mobilizados.

A deputada local Claire Lejeune disse que o ônibus era dirigido por um motorista em treinamento sob supervisão.

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