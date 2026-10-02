Harry e Meghan criticam paparazzi perto da escola dos filhos no Reino Unido

Em setembro de 2026, uma carta enviada em nome do rei Charles III pelo Lord Chamberlain a órgãos do governo, militares e Lord Lieutenants confirmou que Harry e Meghan continuam sem exercer um papel ativo na Família Real. O documento informa que o Acordo de Sandringham continua valendo e que o trabalho filantrópico e as atividades comerciais do casal são realizados em caráter privado, e não em nome da Coroa." Foto: Divulgação