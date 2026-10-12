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Rio amplia lista de praias certificadas pelo selo internacional Bandeira Azul e mantém 2º lugar no ranking nacional

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Redação Flipar
  • Entre as novidades estão três praias da Região dos Lagos: Caravelas, em Armação dos Búzios (foto); Pontal, em Arraial do Cabo; e Gravatá, em Saquarema. A inclusão da Praia das Caravelas merece destaque por sua localização na Área de Proteção Ambiental (APA) do Pau-Brasil, administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).
    Entre as novidades estão três praias da Região dos Lagos: Caravelas, em Armação dos Búzios (foto); Pontal, em Arraial do Cabo; e Gravatá, em Saquarema. A inclusão da Praia das Caravelas merece destaque por sua localização na Área de Proteção Ambiental (APA) do Pau-Brasil, administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Foto: Divulgação/Prefeitura de Búzios
  • Com a nova certificação, a unidade de conservação passa a contar com três praias reconhecidas, ao lado de Tucuns, em Búzios, e Peró, em Cabo Frio. Com 141 metros de extensão, Caravelas é uma praia de mar aberto, águas cristalinas e opções de trilhas e caminhadas ecológicas.
    Com a nova certificação, a unidade de conservação passa a contar com três praias reconhecidas, ao lado de Tucuns, em Búzios, e Peró, em Cabo Frio. Com 141 metros de extensão, Caravelas é uma praia de mar aberto, águas cristalinas e opções de trilhas e caminhadas ecológicas. Foto: Reprodução/YouTube
  • A presença desses destinos em áreas protegidas demonstra como a preservação dos ecossistemas pode coexistir com o turismo e o uso sustentável dos recursos naturais. No litoral fluminense, o Inea também acompanha regularmente as condições da água para banho.
    A presença desses destinos em áreas protegidas demonstra como a preservação dos ecossistemas pode coexistir com o turismo e o uso sustentável dos recursos naturais. No litoral fluminense, o Inea também acompanha regularmente as condições da água para banho. Foto: Reprodução/YouTube
  • O monitoramento abrange 291 pontos de coleta distribuídos por 201 praias de 22 municípios, com resultados publicados nos boletins de balneabilidade. Criado pela Foundation for Environmental Education (FEE), o Programa Bandeira Azul avalia critérios que vão além da qualidade da água, como gestão ambiental, segurança, infraestrutura, educação ecológica e práticas sustentáveis.
    O monitoramento abrange 291 pontos de coleta distribuídos por 201 praias de 22 municípios, com resultados publicados nos boletins de balneabilidade. Criado pela Foundation for Environmental Education (FEE), o Programa Bandeira Azul avalia critérios que vão além da qualidade da água, como gestão ambiental, segurança, infraestrutura, educação ecológica e práticas sustentáveis. Foto: Divulgação/Prefeitura
  • Na temporada atual, o Brasil recebeu a aprovação de 63 praias e 12 marinas em sete estados, um crescimento de 25% em comparação com o ciclo anterior. Santa Catarina lidera a lista nacional, com 38 locais certificados. Das 20 certificações fluminenses, oito praias e uma marina estão situadas em áreas protegidas administradas pelo Inea.
    Na temporada atual, o Brasil recebeu a aprovação de 63 praias e 12 marinas em sete estados, um crescimento de 25% em comparação com o ciclo anterior. Santa Catarina lidera a lista nacional, com 38 locais certificados. Das 20 certificações fluminenses, oito praias e uma marina estão situadas em áreas protegidas administradas pelo Inea. Foto: Divulgação/Jhony Bianch
  • A relação inclui Caravelas, Tucuns e Peró, na Região dos Lagos; Praia do Forno, em Búzios; Praia Lagunar de Caiçara, em Arraial do Cabo; Praia de Ubás, em Iguaba Grande; Praia do Sossego, em Niterói; Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia; e Marina Costabella, em Angra dos Reis.
    A relação inclui Caravelas, Tucuns e Peró, na Região dos Lagos; Praia do Forno, em Búzios; Praia Lagunar de Caiçara, em Arraial do Cabo; Praia de Ubás, em Iguaba Grande; Praia do Sossego, em Niterói; Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia; e Marina Costabella, em Angra dos Reis. Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói
  • Os locais integram diferentes unidades de conservação, como as APAs do Pau-Brasil, de Massambaba, em Arraial do Cabo, da Serra de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, e de Tamoios, em Angra dos Reis, além do Parque Estadual da Costa do Sol, em Búzios, e da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, em Niterói.
    Os locais integram diferentes unidades de conservação, como as APAs do Pau-Brasil, de Massambaba, em Arraial do Cabo, da Serra de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, e de Tamoios, em Angra dos Reis, além do Parque Estadual da Costa do Sol, em Búzios, e da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, em Niterói. Foto: Divulgac?a?o/Ernesto Galiotto
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