Rio amplia lista de praias certificadas pelo selo internacional Bandeira Azul e mantém 2º lugar no ranking nacional

Os locais integram diferentes unidades de conservação, como as APAs do Pau-Brasil, de Massambaba, em Arraial do Cabo, da Serra de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, e de Tamoios, em Angra dos Reis, além do Parque Estadual da Costa do Sol, em Búzios, e da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, em Niterói. Foto: Divulgac?a?o/Ernesto Galiotto