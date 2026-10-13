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LUTO NA MÚSICA

Netinho deixou mensagem otimista de despedida para fãs; veja

Voz do hit 'Milla', cantor que morreu nesta terça (13/10), depois do agravamento do quadro de câncer, expressou gratidão pelo carinho do público

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
13/10/2026 15:46

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Netinho emociona com mensagem especial deixada aos fãs antes de morrer:
Netinho disse por meio de sua equipe que levaria com ele 'o sorriso de cada fã' e que partiria 'realizado' crédito: Tupi

O cantor Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13/10), aos 60 anos, após enfrentar um longo tratamento contra o câncer. A assessoria de imprensa do artista confirmou o falecimento em comunicado publicado nas redes sociais. O músico baiano alcançou notoriedade nacional como a voz do hit "Milla".

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No texto divulgado, a equipe destacou uma declaração deixada pelo artista antes de morrer. Segundo o comunicado, Netinho repetia com frequência uma mensagem direcionada ao público: "Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte".


Causa da morte e cerimônia de despedida


A assessoria definiu a partida de Netinho como "tranquila". A nota oficial explicou o quadro clínico enfrentado pelo músico: um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.



A despedida atenderá a um desejo do próprio cantor. Conforme informou a equipe, as cerimônias de velório e de cremação acontecerão de forma reservada, restritas apenas aos familiares e amigos próximos.




Cantor Netinho sorri levemente com as mãos cruzadas à frente, vestindo blazer azul claro
Netinho foi ícone da axé music; a Secretaria de Cultura da Bahia emitiu nota de pesar por sua morte. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil


Netinho realizava acompanhamento médico intensivo nos últimos meses. Em maio deste ano, o cantor revelou o retorno do câncer no sistema linfático, diagnosticado quase um ano após a primeira remissão da doença.


O tratamento ocorria no Hospital Aliança Star, localizado em Salvador, na Bahia. Os procedimentos eram conduzidos pela equipe chefiada pela médica oncologista Glória Bonfim Arruda.



Durante o período de cuidados, Netinho gravava vídeos para a internet com relatos sobre a rotina médica. Em setembro, o artista resolveu interromper as publicações para priorizar a própria recuperação.


A equipe explicou a decisão na época: o artista decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para concentrar todas as energias no tratamento e na busca pela recuperação enquanto permanecia internado em Salvador.

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Netinho deixa a filha Bruna Trindade Andrade, fruto de seu relacionamento com a jornalista Mariana Trindade.


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