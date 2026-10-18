CGTN Lança Portal do Programa de Coprodução de Diretores do Sul Global 2026

PEQUIM, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em comemoração ao Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, no dia 17 de outubro a CGTN anunciou o lançamento de uma página oficial dedicada ao Programa de Coprodução de Diretores do Sul Global 2026. Sob o tema deste ano, "Além da Pobreza: Caminhos para o Desenvolvimento Compartilhado no Sul Global”, o novo portal reúne documentários que transportam o público internacional para o coração de comunidades e lares em diversos países, revelando as múltiplas trajetórias adotadas pelas populações locais para transformar a realidade e melhorar as condições da vida comunitária.

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Idealizado pela China Global Television Network, integrante do China Media Group, o Programa de Coprodução de Diretores do Sul Global consolida-se como uma vitrine de colaboração de documentários Como parte do mecanismo Global South Media Partners e alinhado com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o programa aborda preocupações compartilhadas que incluem redução da pobreza, desenvolvimento sustentável, resiliência social, inovação de base, transformação ecológica e desenvolvimento dos jovens. Por meio de produção cinematográfica liderada localmente, compartilhamento de conteúdo e distribuição conjunta, a iniciativa incentiva o intercâmbio de experiências de desenvolvimento.

Em sua edição de 2026, o projeto reúne organizações de mídia e equipes de produção cinematográfica de cerca de 20 países da Ásia, África, América Latina e Europa. Documentários do programa registram iniciativas comunitárias e mudanças sociais em áreas como emprego, moradia, segurança alimentar, empoderamento de mulheres, serviços públicos e desenvolvimento rural sustentável.

Os filmes conectam essas questões mais amplas com a vida das pessoas. A contribuição da Jordânia acompanha uma mulher que retorna à cidade natal para se dedicar à agricultura sustentável e administrar uma cooperativa com outras mulheres locais, mostrando como a colaboração rural pode criar empregos e fortalecer os laços comunitários. O documentário da Argentina revela como uma universidade em Mendoza leva o conhecimento para além da sala de aula em apoio a conservação de água, pecuária e produtores locais, transformando a pesquisa em benefícios práticos para as comunidades.

Agricultura e segurança alimentar também são temas de destaque. O documentário de Burundi analisa cultivo de plantações, pecuária e processamento agrícola, mostrando como esses setores geram empregos e renda para famílias locais. Uma série documental russa explora regiões agrícolas do país por meio de culturas de grãos, examinando conexões entre pesquisa, produção, tecnologias de processamento e suprimento de alimentos.

O documentário da Etiópia acompanha mudanças na vida de uma família de agricultores na região de Hadiya, documentando melhorias em habitação, abastecimento de água potável, saneamento e eletricidade. A produção mostra como infraestrutura rural e desenvolvimento agrícola se traduzem em mudanças tangíveis. Focada no desenvolvimento energético ao longo do Corredor Econômico China-Paquistão, a contribuição do Paquistão oferece nova perspectiva sobre o crescimento regional.

A contribuição da China, Na Linha de Frente da Saúde Rural, registra o trabalho diário de um jovem médico de aldeia no atendimento a famílias rurais por meio de consultas, visitas domiciliares e educação em saúde.

As perspectivas locais e a narrativa independente são fundamentais para o Programa de Coprodução de Diretores do Sul Global. Ao escolherem seus próprios temas, personagens e abordagens criativas dentro do tema compartilhado, os cineastas ajudam o público a entender o desenvolvimento por meio das dificuldades, decisões e mudanças vivenciadas por pessoas comuns. As organizações participantes compartilham direitos de transmissão, apoiando a distribuição em vários idiomas e plataformas.

O portal oferece informações sobre o programa e acesso a produções participantes, com conteúdo atualizado regularmente. Ao explorar diversas experiências de desenvolvimento, espectadores descobrirão aspirações compartilhadas por dignidade, oportunidades e vida melhor que conectam comunidades além de fronteiras.

Assista aos filmes:

https://www.cgtn.com/global-south-directors-co-production-rogram-2026.html

Fotos deste comunicado disponíveis em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82114ec0-9b91-4adc-bf71-aaaeeb25501a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf7f5bfb-aca7-4e88-8152-5d3edf7c7d40

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Contato: CGTN Digital Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9847917)