PASI amplia soluções de proteção, saúde e bem-estar

O PASI, empresa que atua há mais de três décadas no segmento de seguro de vida, ampliou recentemente seu portfólio de soluções voltadas à saúde, ao bem-estar, ao acolhimento e à qualidade de vida dos segurados. O movimento dá continuidade a uma mudança na forma como o mercado enxerga o seguro de pessoas. Se antes a proteção ficava concentrada nos momentos de imprevisto, o modelo adotado pelo PASI estende os benefícios ao cotidiano, com serviços que podem ser utilizados pelo segurado ainda em vida.

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Segundo Mateus Ribeiro, superintendente Atuarial, de Atendimento e de Customer Success (CS) do PASI, essa evolução faz parte da própria essência da empresa. "Somos pioneiros na criação de benefícios em vida dentro do segmento de seguros, sempre buscando oferecer soluções que ampliem a proteção e o amparo aos nossos segurados para além das coberturas tradicionais", afirma.

De acordo com o executivo, o surgimento de novas necessidades ao longo do tempo levou a companhia a desenvolver alternativas que vão além da proteção financeira e alcançam também a saúde física, a saúde mental e a qualidade de vida. "Mais do que a proteção do seguro tradicional, queremos oferecer uma experiência contínua de cuidado, proteção e apoio em diferentes momentos da vida", destaca Mateus.

Um ecossistema que acompanha a vida das pessoas

Os lançamentos recentes foram pensados para atender diferentes necessidades de segurados, empresas e suas famílias. Cada novo produto possui um propósito específico, mas todos compartilham o mesmo objetivo: ampliar o cuidado oferecido pelo PASI.

PASI Farma: permite a compra de medicamentos, vitaminas e suplementos a preço de custo por meio do WhatsApp.

permite a compra de medicamentos, vitaminas e suplementos a preço de custo por meio do WhatsApp. PASI Super App: aplicativo que conecta os segurados ao seu seguro, com consulta a informações e coberturas e possibilidade de acionamento quando necessário. A ferramenta também reúne, em um único ambiente, benefícios e serviços exclusivos para o dia a dia.

aplicativo que conecta os segurados ao seu seguro, com consulta a informações e coberturas e possibilidade de acionamento quando necessário. A ferramenta também reúne, em um único ambiente, benefícios e serviços exclusivos para o dia a dia. Medicamento Garantido: oferece crédito mensal para a aquisição de medicamentos prescritos em farmácias de todo o Brasil.

oferece crédito mensal para a aquisição de medicamentos prescritos em farmácias de todo o Brasil. PASI NR-1: realiza o monitoramento e a gestão dos riscos psicossociais, com relatórios e indicadores que auxiliam as empresas no cumprimento das novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Segundo a empresa, o diferencial exclusivo da solução é a Assistência em Caso de Burnout.

realiza o monitoramento e a gestão dos riscos psicossociais, com relatórios e indicadores que auxiliam as empresas no cumprimento das novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Segundo a empresa, o diferencial exclusivo da solução é a Assistência em Caso de Burnout. PASI Bem-Estar: plataforma de autocuidado que reúne recursos de saúde, nutrição, meditação e acompanhamento emocional.

plataforma de autocuidado que reúne recursos de saúde, nutrição, meditação e acompanhamento emocional. Sorriso PASI: solução de cuidado odontológico voltada à prevenção, ao acesso facilitado e ao acompanhamento contínuo do colaborador e de sua família.

solução de cuidado odontológico voltada à prevenção, ao acesso facilitado e ao acompanhamento contínuo do colaborador e de sua família. Mais de 50 soluções: o portfólio do PASI reúne mais de 50 coberturas, assistências e benefícios que complementam o seguro de vida e ampliam sua presença na rotina dos segurados.



O próximo passo dessa evolução

Para o PASI, a expansão da oferta dá sequência a um propósito presente desde a origem da empresa: utilizar o seguro como ferramenta de transformação social. "Nosso objetivo é fortalecer a cultura do seguro no Brasil por meio de soluções relevantes no cotidiano dos nossos segurados. Queremos promover o acesso a benefícios, serviços e experiências que muitas vezes não estariam ao alcance de grande parte da população", declara o executivo.

Na visão da companhia, esse ecossistema permite levar cuidado, orientação, acolhimento e proteção sobretudo a pessoas que costumam encontrar dificuldades para acessar esses recursos de forma individual. Os planos para os próximos ciclos seguem a mesma direção, com a identificação de novas demandas do mercado e o desenvolvimento de soluções que ampliem o conjunto de benefícios nas frentes de proteção, assistência, saúde e bem-estar.

A perspectiva da empresa é manter a evolução contínua do portfólio, com atenção às necessidades de segurados, empresas e corretores. "Continuaremos evoluindo nosso ecossistema com foco na geração de valor para segurados, empresas e corretores, mantendo o propósito de levar amparo, dignidade e proteção às famílias brasileiras em todos os momentos da vida", conclui o superintendente.

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Para mais informações, basta acessar https://www.pasi.com.br/