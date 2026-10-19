Caiaque vira, e homem desaparece em represa em Minas

Um homem desapareceu na Represa do Petti, na zona rural de Barão de Cocais, na Região Central de Minas, nesse domingo (18/10). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima navegava em um caiaque quando a embarcação virou.

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Testemunhas relataram que o homem desapareceu na água e não foi mais visto desde o acidente.

Uma equipe do CBMMG foi acionada e iniciou as buscas ainda no domingo, utilizando técnicas de salvamento aquático e mergulho livre. Apesar dos esforços, a vítima não foi localizada.

As operações foram interrompidas e estão previstas para serem retomadas na manhã desta segunda-feira (19/10).

Na nova etapa, os militares devem utilizar equipamentos de mergulho autônomo para realizar buscas subaquáticas.

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Os familiares foram informados sobre os procedimentos e o planejamento das equipes.