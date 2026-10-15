IA Responsável para Crianças: IEEE Apresenta Fórmula de Segurança Confiável para Ajudar a Proteger Crianças Online

A IEEE Standards Association, a organização mundial de desenvolvimento de normas para criação de consenso da IEEE, a maior organização profissional técnica e instituição de caridade pública do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade, promoveu hoje seu Programa de Certificação de IA Responsável para Crianças (RAIC) com o primeiro produto certificado para segurança online infantil.

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À medida que as crianças interagem cada vez mais com tecnologias digitais e habilitadas por IA, pais, educadores, desenvolvedores e órgãos reguladores desejam ferramentas em que possam confiar. A certificação 'Responsible AI for Children' (RAIC) da IEEE atende diretamente a estas necessidades, traduzindo normas técnicas mundiais em uma avaliação prática para design apropriado à idade e segurança infantil, ao ajudar as organizações a priorizar os valores, os direitos e o bem-estar das crianças em seus produtos e serviços digitais.

"À medida que a IA se torna parte do cotidiano das crianças, nossa responsabilidade como líderes em tecnologia nunca foi tão grande", disse Mary Ellen Randall, Presidente e Diretora Executiva da IEEE em 2026. "Devemos ajudar a garantir que os sistemas de IA desenvolvidos para crianças priorizem experiências seguras e acolhedoras. Este programa de certificação oferece às organizações uma vantagem competitiva ao demonstrar que seus produtos com IA, como brinquedos inteligentes, jogos online e soluções educacionais, apoiam o bem-estar infantil e ajudam a conquistar a confiança de famílias e educadores."

O programa de certificação baseado na confiança da IEEE ajuda a tornar a IA mais segura para crianças

A certificação RAIC da IEEE Standards Association significa que um produto de IA para crianças, seja um brinquedo inteligente, um aplicativo de aprendizagem ou uma plataforma tutorial, foi testado e verificado de modo independente para atender a requisitos concretos de segurança e ética. Ao alinhar as práticas de design e avaliação, o programa dá suporte a empresas de tecnologia, instituições públicas e organizações educacionais ao criar produtos digitais mais confiáveis ??para crianças.

Requisitos de design: As organizações devem projetar com proteções de privacidade baseadas em normas, limites de conteúdo apropriados para a idade e salvaguardas para os direitos das crianças (conforme definido pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança) desde o início do desenvolvimento, e sem adaptações posteriores.

As organizações devem projetar com proteções de privacidade baseadas em normas, limites de conteúdo apropriados para a idade e salvaguardas para os direitos das crianças (conforme definido pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança) desde o início do desenvolvimento, e sem adaptações posteriores. Testes independentes: Avaliadores credenciados pela IEEE analisam o produto final quanto aos requisitos da RAIC antes da concessão da certificação, de modo semelhante à obtenção de um selo de segurança para um brinquedo físico.

Avaliadores credenciados pela IEEE analisam o produto final quanto aos requisitos da RAIC antes da concessão da certificação, de modo semelhante à obtenção de um selo de segurança para um brinquedo físico. Responsabilização contínua: As organizações certificadas devem continuar demonstrando conformidade à medida que o produto muda, em vez de receberem uma avaliação estática e única.

“As crianças representam uma parcela significativa do mundo online atual, mas, com muita frequência, são negligenciadas no design tecnológico", disse Sophia A. Muirhead, Diretora Executiva e Diretora de Operações da IEEE. "Como sociedade, nosso foco deve ser incorporar confiança e segurança diretamente nas ferramentas com as quais nossas crianças interagem diariamente. Para isso, precisamos de padrões de design adequados à idade e verificados de modo independente, como a certificação 'Responsible AI for Children', que ajuda a proteger os jovens usuários de danos, permitindo que aproveitem as muitas vantagens da tecnologia."

Os programas de certificação da IEEE utilizam uma rede mundial de laboratórios de testes e avaliadores independentes para ajudar a garantir que dispositivos e sistemas direcionados a crianças cumpram as normas reconhecidas de segurança e confiabilidade. Trata-se de uma extensão do programa de IA ética da IEEE reconhecido em todo o mundo, CertifAIEd™, fazendo a ponte entre duas normas centrais da IEEE: a IEEE 2089™, que define os requisitos para serviços digitais adequados à idade, e a IEEE 7000™, que orienta o projeto ético de sistemas.

A NCSR Demokritos recebeu a primeira certificação de produto para o d-AI-logue

A IEEE Standards Association também anunciou que o primeiro produto a ser certificado é o d-AI-logue, uma plataforma educacional inovadora com inteligência artificial desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica (NCSR) da Grécia, o 'Demokritos'. A plataforma utiliza o diálogo socrático, um método de ensino que se concentra em perguntas orientadoras em vez de respostas diretas, para auxiliar os alunos na avaliação independente de informações.

A certificação oferece garantia independente a educadores, escolas, ministérios e pais gregos de que o produto foi avaliado segundo critérios rigorosos para uso com crianças, promovendo maior confiança e adoção à medida que a plataforma se expande para projetos piloto em sala de aula e programas educacionais.

"Na NCSR Demokritos, acreditamos que os sistemas de IA podem desempenhar um papel transformador na educação, mas somente quando forem desenvolvidos e implementados de modo responsável", disse o Dr. Georgios Petasis, Pesquisador e Coordenador do d-AI-logue na NCSR Demokritos. "Buscamos a certificação IEEE CertifAIEd de IA Responsável para Crianças pois a validação independente é essencial para criar sistemas de IA destinados a crianças. A certificação demonstra nosso compromisso com a confiança, transparência, supervisão humana e integridade educacional, além de transmitir segurança a educadores, formuladores de políticas e pais de que o d-AI-logue foi projetado com o melhor interesse dos alunos em mente."

Para saber mais sobre o Programa de Certificação RAIC ou solicitar avaliação de produto, acesse https://ieeesa.io/raic.

Sobre a IEEE Standards Association

A IEEE Standards Association(IEEE SA) é uma organização líder mundial em definir normas que promove o avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. Mediante um processo aberto e baseado em consenso, a IEEE SA reúne especialistas do setor, governo, academias e sociedade civil para desenvolver normas adotadas a nível mundial, fomentar a incubação de tecnologias pré-padronizadas, a avaliação da conformidade, o treinamento e a cooperação governamental que abordam desafios sociotécnicos, apoiam o bem-estar infantil e a segurança digital, além de promover a confiança em tecnologias emergentes. Através de padrões, cooperação e inovação, a IEEE SA contribui para dar forma a um mundo mais seguro, sustentável e equitativo.

Sobre a IEEE

A IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo e uma instituição de caridade pública dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. Através de suas publicações altamente citadas, conferências, padrões tecnológicos e atividades profissionais e educacionais, a IEEE é uma voz confiável em diversas áreas, desde normas internacionais, sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e produtos eletrônicos de consumo. Saiba mais em https://www.ieee.org.

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