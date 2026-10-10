Rodrigo Simas grava "Quem ama cuida", ao lado da esposa Agatha Moreira

O ator Rodrigo Simas grava neste sábado (10/10) uma participação especial na novela "Quem Ama Cuida", exibida na faixa das 21h pela TV Globo. A exibição da sequência gravada pelo artista está prevista para ir ao ar no dia 16 de novembro.

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A trama conta no elenco fixo com a atriz Agatha Moreira, esposa do artista. Ela interpreta a personagem Ingrid. O trabalho na televisão coincide com um período em que Simas celebra o momento profissional e divide reflexões nas redes sociais.

Manifestação sobre o cenário político

Na sexta-feira (9/10), Simas recorreu ao Instagram para compartilhar pensamentos com os seguidores e declarar apoio ao presidente Lula no segundo turno disputado contra Flávio Bolsonaro. A votação está marcada para o dia 25 de outubro.

No vídeo publicado na rede social, o ator comentou a polarização política e afirmou que o contexto exige calma para uma reflexão coletiva. A mensagem foi direcionada a pessoas indecisas e a quem deixou de comparecer às urnas no primeiro turno.

O artista pontuou: "A gente não tá falando de uma disputa simples entre direita e esquerda". Ele enfatizou que a educação e a cultura abrem caminhos e transformam vidas. Contudo, Simas sublinhou que a prioridade social é erradicar a fome.

Ao analisar a realidade socioeconômica, o artista observou que disparidades financeiras existem no modelo do capitalismo, mas defendeu como indispensável garantir que "ninguém viva na miséria".

Simas defendeu também o respeito à liberdade de crença, a proteção às mulheres e o acolhimento aos membros da comunidade LGBT. Na publicação, o artista declarou fazer parte desse grupo.

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Para o ator, a escolha nas urnas envolve proteger o futuro e a existência digna da sociedade. A gravação foi concluída com a afirmação de que "política é coisa séria" e a confirmação do voto no número 13.