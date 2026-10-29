Agir está entre as melhores empresas para se trabalhar

A Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir) conquistou, pelo quinto ano consecutivo, a certificação Great Place to Work® (GPTW), referente ao ciclo 2026-2027. A conquista está relacionada à avaliação do ambiente de trabalho e às práticas de gestão de pessoas. O reconhecimento foi anunciado oficialmente aos colaboradores durante transmissão ao vivo, no dia 21 de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para o superintendente executivo da Agir, Lucas Silva, a continuidade do reconhecimento reforça a responsabilidade da gestão com o desenvolvimento das equipes. “Muito mais que um selo, é um compromisso da gestão de valorizar aquilo que é mais importante, que são as pessoas. A construção desse resultado foi realizada por meio de todos que fazem parte e trabalham todos os dias”, enfatizou.

O superintendente de Gestão e Planejamento da Agir, Dante Garcia, destacou a importância de ouvir cada colaborador e poder colocar em prática as sugestões de melhoria. “Quero agradecer a todos vocês por fazerem uma gestão de excelência e dizer que temos muito orgulho, enquanto liderança, de poder tornar nossa instituição ainda melhor”, finalizou.

A certificação é concedida a organizações que atendem aos critérios da metodologia GPTW, que considera a percepção dos profissionais sobre o ambiente de trabalho, as relações de confiança e as práticas de gestão. Para a diretora corporativa de Recursos Humanos, Ana Karolina Barros, o reconhecimento representa mais que um indicador. “Essa pesquisa traz, principalmente, a percepção dos trabalhadores, e esse é um bem que temos para trabalhar como Gestão de Pessoas”, ressaltou.

Metodologia avalia experiência dos colaboradores

A certificação Great Place to Work considera a percepção dos profissionais sobre o ambiente de trabalho por meio de uma metodologia que contempla cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Esses aspectos permitem avaliar relações de confiança, práticas de liderança e a experiência dos colaboradores na organização.

Na Agir, os resultados da pesquisa podem orientar iniciativas de desenvolvimento profissional e aprimoramento das práticas de gestão, considerando as diferentes realidades das áreas e unidades administradas pela instituição. Conforme a diretora corporativa de Recursos Humanos, com os resultados da pesquisa, será possível identificar oportunidades de melhoria e fortalecer uma cultura organizacional pautada pela escuta e pela valorização das pessoas, considerando as diferentes realidades das áreas e unidades sob gestão da Agir pelo Brasil.

Sobre a Agir

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Agir atua na gestão de soluções em saúde desde 2002, com foco em eficiência, segurança e humanização no gerenciamento de unidades de saúde públicas de média e alta complexidade, com presença nos estados de Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Também possui expertise no atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da gestão da Rede Teia. A instituição ainda atua no desenvolvimento profissional e científico, através do Ensino Agir e, em 2026, iniciou novas operações: a Agir Educação, que realiza a gestão de instituições de ensino, e a Synergia Facilities, especializada em serviços de apoio.