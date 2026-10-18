Bolada da Mega-Sena permite comprar mansões e imóveis de luxo no Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteia as dezenas do concurso 3071 da Mega-Sena no domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, colocando em jogo uma bolada estimada em R$ 170 milhões. O montante acumulado transforma a vida de qualquer apostador e abre portas para o mercado imobiliário de altíssimo padrão no Brasil, onde as propriedades mais exclusivas contam com helipontos particulares, piscinas com borda infinita e projetos assinados por arquitetos renomados.

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O que dá para comprar com o prêmio da Mega-Sena

Com o valor de R$ 170 milhões, o ganhador consegue adquirir até três mansões entre as mais caras do país, mobiliar cada espaço com peças de design assinado e reservar uma quantia expressiva para a manutenção mensal das propriedades.

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O mercado de luxo brasileiro reúne opções residenciais que atendem aos perfis mais exigentes, desde coberturas de frente para o mar até refúgios em condomínios fechados cercados pela natureza. Vale destacar que as cifras são estimativas com base no mercado imobiliário de alto padrão e podem variar segundo localização e condições de mercado. Veja alguns exemplos de propriedades acessíveis com essa fortuna:

coberturas lineares na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, com vista panorâmica para o mar na Avenida Vieira Souto e na Avenida Atlântica, avaliadas entre R$ 40 milhões e R$ 90 milhões;

mansões cinematográficas no Joá ou no Leblon, projetadas com sistemas de automação integrada, píer privativo e guaritas com vidros blindados;

residências de alto padrão na capital paulista, especialmente nos Jardins e no Bairro Cidade Jardim, com terrenos amplos, quadras de tênis e garagens subterrâneas para mais de 10 carros;

vilas e casas de campo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, famosas pela integração com áreas de preservação ambiental e adegas subterrâneas para milhares de garrafas.

Quais custos envolvem manter um imóvel de altíssimo padrão

Adquirir uma propriedade luxuosa exige planejamento orçamentário contínuo, pois as despesas de manutenção acompanham as dimensões da estrutura. Os encargos anuais e mensais costumam atingir cifras elevadas logo nos primeiros meses após a aquisição.

Proprietários de imóveis desse porte precisam considerar encargos fixos frequentes:

imposto predial e territorial urbano anual que frequentemente ultrapassa a casa de R$ 100 mil em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro;

taxas de condomínio em áreas nobres que oscilam entre R$ 8 mil e R$ 30 mil mensais;

equipes fixas para gestão da casa, incluindo seguranças particulares por 24 horas diárias, jardineiros, piscineiros e equipes de governança;

contas de consumo elevadas pelo uso constante de sistemas de climatização central e aquecimento de piscinas.

Como rentabilizar a fortuna no mercado imobiliário

O ganhador que decide investir a premiação no setor imobiliário consegue gerar renda passiva constante. A compra de lajes corporativas, galpões logísticos e salas comerciais nas principais capitais econômicas rende aluguéis estáveis por meio de contratos corporativos atípicos de longa duração.

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Outra possibilidade para patrimônios expressivos é a compra de terrenos em regiões de expansão urbana para o desenvolvimento de loteamentos fechados ou condomínios sustentáveis.