Mega-Sena acumulada: especialista dá dicas de como investir os R$ 65 milhões

Com o prêmio da Mega-Sena acumulado em R$ 65 milhões no concurso 2983, muitos brasileiros sonham com a vida que o dinheiro pode comprar. No entanto, garantir um futuro financeiro seguro vai muito além de acertar as seis dezenas. O verdadeiro desafio começa depois, na hora de administrar a fortuna para que ela não apenas dure, mas também se multiplique.

O primeiro passo após receber a notícia é manter a calma e, principalmente, o sigilo. Evitar compartilhar a novidade com muitas pessoas ajuda a prevenir problemas e permite que as decisões sejam tomadas com tranquilidade e sem pressões externas. Antes de fazer grandes compras ou mudanças drásticas, o ideal é buscar orientação sobre planejamento financeiro.

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A recomendação inicial é aplicar todo o valor em um investimento seguro e de baixo risco, como o Tesouro Selic ou um CDB que pague 100% do CDI. Essa estratégia protege o dinheiro da inflação enquanto o novo milionário organiza seu plano de vida e estuda as melhores opções para o seu perfil.

Como fazer o dinheiro render?

A principal regra para investir uma quantia tão alta é diversificar. Distribuir o dinheiro em diferentes tipos de aplicações reduz os riscos e aumenta as chances de bons retornos a longo prazo. Uma carteira equilibrada pode ser dividida entre renda fixa e renda variável.

Na renda fixa, além do Tesouro Direto e dos CDBs, existem opções como LCIs e LCAs, que são isentas de Imposto de Renda. Com as taxas de juros vigentes em março de 2026, os rendimentos de R$ 65 milhões em aplicações conservadoras poderiam gerar uma renda mensal próxima a R$ 500 mil, já considerando os descontos de impostos.

Uma parte menor do valor, dependendo do apetite ao risco do investidor, pode ser destinada à renda variável. Isso inclui a compra de ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, que pagam dividendos mensais, e até investimentos no exterior para dolarizar parte do patrimônio.

Definindo objetivos e estilo de vida

Mais importante do que escolher os investimentos é saber o que se espera do futuro. É fundamental definir objetivos claros para o uso do dinheiro, seja comprar imóveis, viajar pelo mundo, abrir um negócio ou simplesmente viver de renda com conforto e segurança.

Uma estratégia eficaz é estipular uma retirada mensal, como um salário, proveniente apenas dos rendimentos das aplicações. Isso preserva o valor principal de R$ 65 milhões e assegura que a fortuna não apenas se mantenha, mas continue crescendo ao longo do tempo, garantindo tranquilidade para as próximas gerações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.