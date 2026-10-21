Uma moeda de ouro no meio das bijuterias: comprador encontra possível American Gold Eagle de 1987 em caixa comprada em brechó

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um cliente de brechó encontrou um item surpreendente em um local inesperado. O consumidor publicou fotos do achado no fórum r/Gold, na rede social Reddit, para consultar a comunidade sobre a descoberta.

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A peça aparenta ser uma moeda American Gold Eagle de 1987. Na publicação, o autor detalhou a surpresa com a aquisição: "Encontrada em uma caixa de bijuterias. Este é o achado de uma vida ou é bom demais para ser verdade?"

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A maioria dos usuários considerou a moeda autêntica e apontou a presença de um décimo de onça de ouro. Um internauta garantiu: "É definitivamente real e vale muito dinheiro."

Caso o item seja genuíno, a descoberta representa uma raridade. Moedas similares são negociadas na internet por valores que variam de algumas centenas a mais de 1.300 dólares.

Histórico do modelo e outros garimpos valiosos

A Casa da Moeda dos Estados Unidos lançou as moedas American Eagle em 1986 como oportunidades de investimento. Inicialmente produzidas em ouro e prata, as peças atualmente também contam com versões em platina e paládio.

Apesar da sorte expressiva desse consumidor, encontrar itens de grande valor em lojas de segunda mão acontece com frequência. Outros clientes relataram conquistas semelhantes:

uma caneta-tinteiro de luxo Parker 51, avaliada em centenas de dólares, achada dentro de um pacote surpresa de 3 dólares;

uma bolsa mensageiro Trask adquirida por 8 dólares;

uma bolsa de mão Rodo comprada por 2 dólares;

um relógio Hamilton khaki field vendido por 5 dólares.

Economia circular e avaliação do achado

Comprar peças de segunda mão também ajuda o meio ambiente ao oferecer nova utilidade aos produtos, o que evita o envio de resíduos para aterros. Esse hábito impulsiona a economia circular, focada em reutilizar, reaproveitar e reciclar objetos.

Os comentários na rede social se dividiram entre entusiasmo e inveja pela compra vantajosa. Um usuário brincou: "Isso não é bijuteria. Ótimo achado!"

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Muitos sugeriram levar a peça para análise de um especialista antes de qualquer confirmação definitiva. Outro leitor pontuou: "A moldura com topo rosqueável parece legítima. Você pode ter conseguido uma grande vitória."