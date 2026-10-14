Brasileiro reserva praia com até 110 dias de antecedência

O brasileiro planeja as viagens de lazer com meses de antecedência, e os destinos de praia estão à frente nesse hábito. Segundo o Hotel Report 2025 da Omnibees, divulgado pela Panrotas, as cidades em que o viajante mais se antecipa chegam a uma média de 110 dias entre a busca e a hospedagem.

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O levantamento mostra um padrão regional claro. Entre as cidades com maior antecedência de reserva, a maioria fica no litoral nordestino, com médias que vão de 69 a 110 dias. Ipojuca, em Pernambuco, lidera com 110 dias, seguida por Maragogi, em Alagoas, com 107, e por Mata de São João, na Bahia, com 104.

A antecedência também varia conforme a duração da viagem. Estudo da Criteo, divulgado pela Panrotas, aponta que as estadias mais longas são planejadas com mais folga: viagens de oito noites ou mais são pesquisadas, em média, 86 dias antes, contra 29 dias para uma diária isolada. O mesmo levantamento mostra que o viajante consulta cerca de 25 ofertas de hotel antes de fechar a reserva. Os dados são internacionais, com recorte nas Américas.

Uma decisão pesquisada

O intervalo longo entre a busca e a reserva é o tempo em que o viajante compara preço, avaliação e disponibilidade, movimento que ajudou a popularizar o early booking, a reserva feita com bastante antecedência.

Para Ruan Henrique, supervisor de marketing do Esmeralda Praia Hotel, esse período de pesquisa mudou o trabalho de quem recebe. "O hóspede chega à reserva depois de comparar bastante, mais informado. Ele já viu preço, viu foto, leu avaliação. Estar bem apresentado e com informação clara durante essa pesquisa é o que traz a reserva para a gente", afirma.

Por que a reserva chega cedo

Para Amanda Correia, gerente comercial do Esmeralda Praia Hotel, em Ponta Negra, a antecedência é maior justamente nos destinos de praia. "Quem planeja uma semana no litoral quer garantir a data certa e a categoria de quarto, e sabe que essas coisas somem primeiro. O hóspede que procura Natal costuma se comportar assim: fecha o verão e o fim de ano com meses de folga", percebe.

Segundo a gerente comercial, a antecedência ajuda os dois lados da reserva. "Para o hóspede, reservar cedo é ter escolha de data e de quarto. Para o hotel, é enxergar a ocupação das semanas com antecipação e organizar tudo com calma. Quando a reserva chega em cima da hora, sobra menos tempo para preparar a estadia como ela merece", ressalta.

A leitura de mercado

Para Gianluca D’alessandro, CEO do Esmeralda Praia Hotel, um mercado que reserva com antecedência é um mercado mais saudável. "A reserva antecipada dá previsibilidade para o hotel investir e para o destino se preparar. Um lugar onde tudo se decide na última hora vive de solavanco. A antecedência do viajante de praia é um ativo que o Nordeste construiu ao longo dos anos", destaca.

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Para o executivo, o padrão se intensifica nas datas de maior procura. "No Réveillon e nas férias de janeiro, a antecedência é ainda maior, porque são as semanas em que o destino realmente lota. Quem trabalha com esse calendário sabe que a ocupação dessas datas se define com meses de folga", conclui.