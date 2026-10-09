Extintos nos últimos séculos: animais que desapareceram do planeta e as causas de sua extinção

Tigre-de-java: Essa subespécie de tigre habitava as florestas da ilha de Java, na Indonésia. Seu último registro confirmado ocorreu em 1976, e a extinção foi reconhecida em 2003. A caça e a destruição das florestas para a expansão agrícola foram as principais causas de seu desaparecimento. Foto: Bjørn Christian Tørrissen – Wikimédia Commons