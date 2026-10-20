Viaje Mais Barato cresce 50% e mira dobrar receita em 2027

A Viaje Mais Barato, plataforma digital de pesquisa e compra de passagens rodoviárias, registrou crescimento de 50% no faturamento nos últimos seis meses, segundo dados da empresa. Para 2027, a companhia projeta dobrar a receita e aposta na ampliação de rotas, destinos e viações parceiras para sustentar a expansão.

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As vendas da plataforma estão distribuídas entre capitais, grandes centros regionais e municípios do interior. Entre os mercados de destaque estão São Paulo, Campinas e Presidente Prudente, em São Paulo; Campo Grande e Corumbá, no Mato Grosso do Sul; e Curitiba, no Paraná.

A distribuição das vendas inclui diferentes corredores rodoviários, com presença em grandes centros urbanos, cidades do interior e municípios de fronteira, como Corumbá (MS), na divisa com a Bolívia.

Criada em 2021 por profissionais com quase duas décadas de experiência no setor de transporte rodoviário, a Viaje Mais Barato começou como um canal digital para venda de bilhetes. Segundo a empresa, o modelo evoluiu para um marketplace que reúne diferentes viações e rotas em um único ambiente, permitindo ao passageiro comparar horários, categorias de ônibus e empresas antes de finalizar a compra.

Crescimento com estrutura enxuta

A expansão recente trouxe mais volume à operação, mas não alterou a lógica de funcionamento da empresa. A Viaje Mais Barato afirma ser uma empresa de tecnologia voltada à mobilidade, não uma empresa de ônibus. Por isso, mesmo com um crescimento de 50% nos últimos seis meses, ela busca manter operação enxuta e eficiente.

Ainda segundo a empresa, o aumento de volume não significa necessariamente crescer a estrutura na mesma proporção. A companhia relata investimentos em tecnologia e no uso de inteligência artificial para automatizar processos em que isso faz sentido, elevar a produtividade da equipe e permitir que a operação acompanhe o avanço da plataforma com eficiência.

Preferências dos passageiros variam conforme a distância das viagens

Parte dos mercados que hoje apresentam maior relevância esteve entre as primeiras rotas disponibilizadas pela plataforma. De acordo com a empresa, a inclusão ocorreu a partir de negociações com viações parceiras e, com o aumento da procura, essas conexões ganharam espaço entre os clientes.

O comportamento de compra também varia de acordo com a duração das viagens. Em trajetos mais longos, há maior procura por categorias como Leito e Leito-Cama. Já em deslocamentos mais curtos, serviços Executivo e Semi-Leito apresentam maior participação. Segundo a empresa, a duração do percurso está entre os fatores que influenciam a escolha da categoria de serviço pelos passageiros.

Expansão prevista para 2027

A Viaje Mais Barato projeta dobrar seu faturamento em 2027 e, para alcançar essa meta, pretende avançar em diferentes frentes de expansão. O planejamento inclui ampliar a cobertura de destinos e rotas, fortalecer a rede de viações parceiras e investir continuamente em melhorias na experiência de compra dos passageiros.

Segundo a empresa, a estratégia também envolve o fortalecimento da presença nos mercados onde já registra demanda relevante e a negociação de condições comerciais e benefícios junto às viações parceiras. A expectativa é que a combinação entre maior variedade de opções, condições competitivas e facilidade na compra contribua para sustentar o crescimento da plataforma ao longo de 2027.

Autonomia digital e atendimento humano

A escuta dos passageiros também orienta as decisões de expansão. Segundo a companhia, quem compra pela plataforma valoriza clareza, praticidade e liberdade para escolher como deseja ser atendido. Toda a jornada pode ser concluída de forma digital e sem intervenção, mas o viajante também conta com atendimento humano quando prefere ou precisa de orientação. Em viações parceiras, o embarque pode ser feito por meio do Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e), com o uso do check-in digital.

Na visão da empresa, tecnologia e atendimento humano não precisam ser caminhos opostos. A proposta é oferecer autonomia a quem quer resolver tudo sozinho e proximidade a quem se sente mais confortável falando com uma pessoa. Esse contato ajuda a identificar dúvidas e necessidades recorrentes, e o retorno recebido é somado aos dados de procura e vendas para aperfeiçoar a experiência de compra.

A definição dos próximos mercados de expansão deve considerar o desempenho das vendas e a demanda por novas conexões rodoviárias. Segundo a empresa, esses indicadores orientarão as decisões sobre a inclusão de destinos e a ampliação das parcerias comerciais em 2027.

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Para mais informações, basta acessar: https://viajemaisbarato.com/