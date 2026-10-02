Embaixada dos EUA suspende atendimento no Brasil: entenda o motivo

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Em janeiro de 2026, o governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a emissão de vistos de imigrante para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. É fundamental esclarecer que essa medida, de natureza política, não teve relação com problemas técnicos e não afetou a grande maioria dos solicitantes brasileiros.

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Vistos de turismo e outros não imigrantes seguem normais

A suspensão foi direcionada exclusivamente para vistos de imigrante, ou seja, para aqueles que pretendem residir permanentemente nos EUA. Vistos de não imigrante, como os de turismo (B1/B2), negócios, estudos (F1) e trabalho temporário, não foram impactados pela decisão e continuaram sendo processados normalmente pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil.

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Qual a diferença?

É importante distinguir os dois tipos de visto para evitar desinformação:

Visto de imigrante: destinado a quem planeja se mudar e viver de forma permanente nos Estados Unidos.

Visto de não imigrante: para estadias temporárias, como turismo, intercâmbio, tratamento médico ou negócios.

Portanto, se você planeja uma viagem de turismo ou uma viagem de negócios para os EUA, os procedimentos para solicitação e agendamento de visto seguem inalterados. Recomenda-se sempre consultar o site oficial da Embaixada dos EUA no Brasil para obter as informações mais recentes e precisas sobre qualquer processo de visto.

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