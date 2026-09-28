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China e EUA estendem trégua comercial: entenda o impacto global

A decisão prorroga o acordo até janeiro de 2027 e traz um respiro para o mercado internacional; veja o que está em jogo para as duas potências

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Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
28/09/2026 08:59 - atualizado em 28/09/2026 09:10

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O anúncio ocorre após a recente visita de Estado do presidente Xi Jinping aos EUA, a primeira em mais de uma década, e reforça o esforço mútuo para manter a estabilidade econômica
O anúncio ocorre após a recente visita de Estado do presidente Xi Jinping aos EUA, a primeira em mais de uma década, e reforça o esforço mútuo para manter a estabilidade econômica crédito: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES via AFP

China e Estados Unidos deram um passo importante para aliviar as tensões econômicas globais. Os dois países confirmaram a prorrogação da trégua comercial, que agora se estende até 10 de janeiro de 2027, trazendo um respiro para o mercado internacional e para as empresas que dependem dessa relação.

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A medida suspende a aplicação de tarifas norte-americanas sobre cerca de 350 bilhões de dólares em produtos chineses. O acordo anterior estava prestes a expirar em 10 de novembro, e a renovação evita uma nova escalada na disputa tarifária que marcou as relações entre as duas maiores economias do mundo nos últimos anos.

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A decisão foi confirmada oficialmente pelo Ministério do Comércio da China em 28 de setembro de 2026, após uma conversa por telefone entre o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O anúncio ocorre após a recente visita de Estado do presidente Xi Jinping aos EUA, a primeira em mais de uma década, e reforça o esforço mútuo para manter a estabilidade econômica.

Este acordo conjunto, que agora é prorrogado, foi alcançado originalmente em Kuala Lumpur, em outubro de 2025, antecedendo o encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump em Busan, na Coreia do Sul.

A trégua é um desdobramento da chamada "guerra comercial" iniciada durante o primeiro mandato de Donald Trump. Agora em seu segundo governo (2025-atual), a administração norte-americana busca renegociar os termos. As tarifas impostas na época afetaram uma vasta gama de produtos, desde componentes industriais e eletrônicos até bens de consumo que chegam diretamente às prateleiras das lojas.

Impacto para empresas e consumidores

Para empresas de ambos os países, a extensão do acordo significa maior previsibilidade. Com a garantia de que as tarifas não serão reintroduzidas no curto prazo, companhias podem planejar seus investimentos e cadeias de suprimentos com mais segurança, sem o receio de um aumento súbito nos custos de importação.

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Essa estabilidade também beneficia os consumidores. A reativação das tarifas poderia levar a um aumento nos preços de diversos produtos, impactando diretamente o orçamento das famílias. A manutenção da trégua ajuda a conter pressões inflacionárias que poderiam surgir de uma nova rodada de taxações.

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O movimento é interpretado como uma tentativa de Pequim e Washington de administrar suas divergências de forma pragmática, priorizando a estabilidade em um cenário global desafiador. Durante a prorrogação, as duas partes continuarão negociando para alcançar uma solução definitiva, incluindo a criação de um novo Conselho de Comércio e diálogos específicos sobre inteligência artificial entre He Lifeng e Bessent.

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