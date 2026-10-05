Canetas emagrecedoras: o que se sabe sobre o uso de GLP-1 e a saúde óssea?

As chamadas canetas emagrecedoras, como semaglutida e tirzepatida, vêm levantando novas questões para além da perda de peso. Um estudo publicado em 2026 no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, que acompanhou 255 usuários dessas medicações e 255 controles, encontrou redução da densidade mineral óssea do quadril e do colo do fêmur ao longo do acompanhamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre participantes sem diabetes, a redução no quadril foi de 1% nos usuários, contra 0,6% no grupo controle. O trabalho também encontrou associação entre maior perda de peso e maior perda de densidade óssea.



Os resultados, porém, não permitem afirmar que as canetas provoquem diretamente o enfraquecimento dos ossos. O estudo foi retrospectivo e de centro único, e os próprios pesquisadores apontam que o processo de perda de peso pode ter papel importante nos resultados observados.

A relação entre esses medicamentos e a saúde musculoesquelética foi tema da aula “Canetas emagrecedoras e cirurgia do quadril: tempo de suspensão e complicações”, apresentada por Bruno Scatigna, ortopedista especialista em cirurgia do quadril, vice-chefe do Grupo do Quadril da Unifesp e membro titular da SBOT e da SBQ, na XX Jornada Paulista de Patologia de Quadril, durante o módulo de Artroplastia Primária.

“O que começa a chamar nossa atenção não é simplesmente o fato de o paciente perder peso, mas como esse peso é perdido e quais repercussões isso pode ter sobre o sistema musculoesquelético. Quando falamos de um paciente que vai passar por uma cirurgia do quadril, precisamos olhar para além do IMC: é importante entender a composição corporal, a preservação da massa muscular e as condições ósseas desse paciente. Os estudos mais recentes ainda não permitem estabelecer uma relação causal entre as medicações e o enfraquecimento ósseo, mas levantam uma questão que merece ser acompanhada de perto pela ortopedia”, explica o médico.

A massa muscular também é um ponto de atenção. Uma revisão sistemática e meta-análise de 20 ensaios clínicos randomizados, com 15.782 participantes, mostrou que a massa magra correspondeu a aproximadamente 35,2% do peso perdido com semaglutida e 25,4% com tirzepatida. Os autores destacam a importância de estratégias para preservação da massa muscular durante o tratamento.



Para pacientes que precisam de uma prótese de quadril, os dados ainda estão em evolução. Estudos recentes analisam a relação entre o uso de agonistas de GLP-1 e complicações após artroplastias, mas os resultados variam conforme o desfecho avaliado e ainda são necessários estudos prospectivos para esclarecer essas associações.

“O uso dessas medicações também muda algumas perguntas que precisamos fazer no planejamento de uma cirurgia. Não basta saber que o paciente usa uma caneta para emagrecer: precisamos saber qual medicamento, qual dose, há quanto tempo, quanto peso ele perdeu, se está em fase de ajuste da dose e se apresenta sintomas gastrointestinais. Essas informações podem interferir na avaliação pré-operatória e na conversa com o anestesiologista. A suspensão, portanto, não deve ser uma decisão automática nem feita pelo paciente por conta própria”, afirma o ortopedista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia