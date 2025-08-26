Cirurgias de quadril podem ser vitais para a mobilidade e qualidade de vida

Nesta sexta-feira (29/8), será o Dia do Cirurgião do Quadril, data instituída pela Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) para destacar a importância desses profissionais na saúde e na qualidade de vida da população. O quadril, uma das maiores e mais complexas articulações do corpo humano, é fundamental para a mobilidade e independência das pessoas - e também demanda grande atenção do sistema público de saúde.

Dados indicam que o país registra aproximadamente 50,5 mil casos anuais de fratura de quadril no Sistema Único de Saúde (SUS) e, até 2050, pode chegar a 199 mil, um aumento de quase quatro vezes. Além disso, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil pessoas aguardam por esse procedimento no SUS.



Por essas razões, o trabalho do cirurgião de quadril é essencial para tratar lesões e doenças que comprometem essa parte do corpo fundamental para a mobilidade e qualidade da população. “Os casos que envolvem o quadril geralmente exigem cirurgias de alta complexidade, que demandam preparo técnico rigoroso, conhecimento aprofundado e atualização constante”, explica Marcos Giordano, ortopedista e presidente da SBQ. “Esses profissionais garantem tratamentos eficazes e seguros para condições como artrose, fraturas e outras patologias que afetam diretamente a autonomia dos pacientes”, reforça.

Homenagem



A escolha do dia 29 de agosto não é casual. A data homenageia o nascimento do inglês John Charnley, reconhecido mundialmente como o “pai da artroplastia moderna”. Charnley foi pioneiro na cirurgia de prótese de quadril, revolucionando o tratamento das doenças articulares e estabelecendo bases para as técnicas avançadas utilizadas hoje.

Essa referência histórica reforça, segundo Marcos, “a importância do conhecimento especializado e da inovação contínua na prática médica, elementos indispensáveis para o sucesso no tratamento cirúrgico do quadril.”

Valorizar o cirurgião do quadril é também reconhecer a urgência de melhorar o sistema de saúde. “A conscientização pública sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado é fundamental. A cirurgia do quadril vai muito além do ato cirúrgico, pois é um pilar da saúde que sustenta a mobilidade e a autonomia da população”, observa o ortopedista.

