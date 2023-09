677

Sophia Loren The U.S. National Archives via Picryl.com A atriz italiana Sophia Loren, 89 anos, foi submetida a uma cirurgia bem-sucedida após uma fratura no quadril provocada por uma queda em sua casa de Genebra, anunciou nesta segunda-feira (25) a página do Facebook da rede de restaurantes que tem o seu nome.



"Operada com sucesso, agora terá que passar por um curto período de convalescença seguido de fisioterapia. Felizmente, tudo correu bem e a senhora estará de volta muito em breve", afirma o comunicado da empresa.



DIVA



Lenda da era de ouro do cinema italiano, Sophia Loren, que completou 89 anos em 20 de setembro, atuou em quase 90 filmes.





Sophia, jovem, em Bürgenstock, na Suíça ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Ela venceu o Oscar de melhor atriz e o prêmio de interpretação feminina do Festival de Cannes por "Duas Mulheres" (1960), de Vittorio de Sica.Em 1991, a italiana recebeu um Oscar de reconhecimento por sua trajetória profissional.Sophia Loren conheceu em setembro de 1951, durante um concurso de beleza em Roma, o produtor Carlo Ponti, 22 anos mais velho que ela, que virou o homem de sua vida e seu mentor.A carreira de atriz teve uma ascensão fulgurante com filmes como "Pão, amor e..." (1955) de Dino Risi ou "A Mulher do Rio" (1954) de Mario Soldati.A partir de 1957, a italiana atuou em filmes de Hollywood com os grandes atores da época, entre eles Anthony Quinn, Clark Gable, Marlon Brando, Cary Grant, Peter Sellers, John Wayne e Frank Sinatra."O sex-appeal é 50% o que uma mulher tem e 50% o que as outras pessoas pensam que ela tem", disse a atriz.Seu filme mais recente foi "Rosa e Momo", de 2020, dirigido por seu filho Edoardo Ponti.Por sua interpretação, ela recebeu em 2021 o prêmio David de Donatello, o mais prestigioso do cinema italiano, de melhor atriz.