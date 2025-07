Câncer ósseo: diagnóstico precoce pode ser a cura

O câncer ósseo, embora menos comum que outros tipos, exige atenção redobrada aos sinais de alerta: caroços que surgem ou crescem rapidamente sem motivo aparente, dor persistente, mesmo com analgésicos, e aumento de volume generalizado em alguma parte do corpo.

"É fundamental procurar um ortopedista assim que esses sintomas surgirem", alerta o médico Rodrigo Andrade Gandra Peixoto, coordenador do grupo de Ortopedia Oncológica do Hospital da Baleia. "Mesmo que possam indicar outras condições, a avaliação especializada é crucial para o diagnóstico rápido e o início imediato do tratamento, elevando significativamente a probabilidade de cura", reforça.

A doença afeta principalmente duas faixas etárias: crianças e adolescentes até 20 anos, com alta incidência de tumores primários como osteossarcoma e sarcoma de Ewing (responsáveis por 80% dos casos nessa faixa); e indivíduos acima de 40 anos, onde predominam os tumores secundários, que são metástases de cânceres originados em outros órgãos, sendo a coluna vertebral o local mais comumente acometido devido à alta irrigação.

Um avanço notável no tratamento do câncer ósseo, especialmente em casos de metástase, tem transformado o prognóstico dos pacientes. Antigamente, a notícia de metástase era quase um atestado de óbito. Hoje, com a evolução dos tratamentos, há uma considerável possibilidade de sobrevida com qualidade de vida. Cerca de 30% de todos os tipos de tumores podem desenvolver metástase nos ossos.

Inaugurado em 2000, o serviço de tratamento de tumores ósseos do Hospital da Baleia realiza, anualmente, entre 200 e 300 cirurgias. A equipe é composta por ortopedistas especializados em oncologia, que trabalham em estreita colaboração com oncologistas, patologistas e radiologistas. A campanha da instituição, baseada na importância do diagnóstico precoce para salvar vidas, vem reforçar a mensagem do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre o câncer ósseo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia