Assine
overlay
Início Bem viver
CANETA EMAGRECEDORA

Ozempic está relacionado a menor risco de dependência química

Em estudo observacional, cientistas investigam como remédios da classe GLP-1 atuam no cérebro e podem reduzir a compulsão por substâncias como álcool e nicotina

Publicidade
Carregando...
TP
Thamires Pinheiro - Correio Braziliense
TP
Thamires Pinheiro - Correio Braziliense
Repórter
16/06/2026 14:00 - atualizado em 16/06/2026 14:06

compartilhe

SIGA
×
Além de atuar no controle da glicose e do apetite, esses medicamentos afetam áreas ligadas à recompensa e à motivação
Além de atuar no controle da glicose e do apetite, esses medicamentos afetam áreas ligadas à recompensa e à motivação crédito: Haberdoedas/Unsplash

Um estudo publicado em março de 2026 na revista científica The BMJ sugere que medicamentos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound, já conhecidos pelo papel no controle do diabetes e da obesidade também podem estar associados à redução do risco de dependência química e das consequências graves relacionadas ao vício.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A pesquisa analisou dados de mais de 600 mil pessoas dos Estados Unidos diagnosticadas com diabetes tipo 2. Os pesquisadores compararam pacientes que utilizavam medicamentos da classe GLP-1 com outros que faziam tratamento por meio de uma classe diferente de remédios para diabetes. Ao longo de três anos, os usuários de GLP-1 apresentaram menor probabilidade de desenvolver transtornos relacionados ao uso de álcool, nicotina, opioides, cocaína e cannabis.

Leia Mais

Os resultados chamaram atenção porque o efeito apareceu em diferentes tipos de dependência. Segundo o epidemiologista Ziyad Al-Aly, líder do estudo, essa abrangência é incomum. “Na medicina das dependências, não existe um único medicamento que funcione para todas essas substâncias”, afirmou.

Além da prevenção, o levantamento encontrou outros benefícios importantes entre pessoas que já conviviam com transtornos por uso de substâncias. Nesse grupo, os medicamentos foram associados a menos atendimentos de emergência, menos internações hospitalares, menos overdoses e menor número de mortes relacionadas ao vício. Os dados também apontaram redução nos registros de pensamentos ou tentativas de suicídio.

Os cientistas acreditam que a explicação pode estar no funcionamento do cérebro. Embora os medicamentos tenham sido desenvolvidos para atuar no controle da glicose e do apetite, eles também afetam áreas ligadas à recompensa e à motivação. Essas regiões participam diretamente dos mecanismos envolvidos no desejo intenso por substâncias químicas.

Na prática, especialistas explicam que o efeito pode ser semelhante ao que muitos pacientes relatam em relação à comida. Assim como alguns usuários descrevem uma redução dos pensamentos constantes sobre alimentação, os medicamentos poderiam diminuir aquilo que pesquisadores passaram a chamar de “barulho da droga”, reduzindo a fissura e a compulsão associadas ao consumo de álcool, cigarro e outras substâncias.

Apesar do entusiasmo, os pesquisadores defendem um cuidado. O estudo é observacional, o que significa que ele identifica associações, mas não comprova uma relação direta de causa e efeito. Por isso, ensaios clínicos controlados continuam em andamento para verificar se os benefícios observados se confirmam em diferentes grupos de pacientes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

Tópicos relacionados:

alcool cigarro nicotina vicio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay