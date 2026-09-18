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APROVADO NOS EUA

Novo remédio contra perda de massa muscular pode ajudar quem usa caneta emagrecedora

Terapia inédita para atrofia muscular espinhal (AME) age direto no músculo e é testada para evitar a perda de massa magra com o uso de tirzepatida

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/09/2026 09:43 - atualizado em 18/09/2026 09:43

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Novo remédio contra perda de massa muscular pode ajudar quem usa caneta emagrecedora
O medicamento Isembyld (apitegromab) é aprovado para atrofia muscular espinhal e pode auxiliar na preservação da massa muscular em emagrecimento crédito: Divulgação

A agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, a FDA, aprovou o medicamento Isembyld (apitegromab). Trata-se da primeira terapia para atrofia muscular espinhal (AME) que age diretamente no músculo. Um estudo avalia se o novo remédio também pode beneficiar pessoas em processo de emagrecimento com Mounjaro

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A AME é uma doença genética rara que causa a perda progressiva da força muscular. Em casos graves, pode comprometer a respiração e a capacidade de andar.

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Pesquisadores buscam descobrir se o medicamento também pode ajudar a combater a perda de massa muscular associada ao uso de canetas emagrecedoras com tirzepatida. O EMBRAZE, um estudo de fase 2, avalia a combinação de apitegromab e tirzepatida para preservar massa magra durante o emagrecimento.

Como funciona o tratamento para AME

Os remédios já existentes para AME estimulam um gene, o SMN2, para aumentar a produção de uma proteína que protege os neurônios motores. O Isembyld, por sua vez, atua do outro lado do problema.

Ele bloqueia a miostatina, uma proteína que limita o crescimento muscular no corpo. Ao neutralizar esse "freio" natural, o músculo consegue se desenvolver e responder melhor aos estímulos que recebe.

Por essa razão, o tratamento não substitui as terapias atuais. Ele é indicado para uso combinado com nusinersena ou risdiplama, em pacientes com 2 anos de idade ou mais.

O que mostrou o estudo

A aprovação foi baseada no estudo Sapphire, que envolveu 188 pacientes de 2 a 21 anos em nove países. Todos já usavam um dos tratamentos existentes.

Ao longo de um ano, crianças de 2 a 12 anos que receberam a dose de 10 mg/kg do medicamento tiveram, em média, 2,2 pontos a mais na escala de função motora em comparação com o grupo que recebeu placebo. Na análise que combinou as doses de 10 e 20 mg/kg, a diferença foi de 1,8 ponto.

Já o grupo que recebeu placebo e continuou com a terapia padrão perdeu função motora no mesmo período.

Os efeitos colaterais mais comuns incluíram infecções respiratórias, febre, nasofaringite, tosse, vômitos, infecção respiratória superior e dor de cabeça.

Aposta com canetas emagrecedoras

O mecanismo de bloqueio da miostatina desperta interesse para além da AME. Um efeito conhecido das canetas emagrecedoras é a perda de massa muscular junto com a gordura, o que preocupa médicos.

A empresa Scholar Rock conduziu um estudo preliminar de fase 2 combinando o apitegromab com a tirzepatida (substância do Mounjaro).

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Resultados divulgados em julho mostraram que, após 24 semanas, quem recebeu apitegromab e tirzepatida perdeu 1,9 kg a menos de massa magra, o equivalente a uma preservação de 54,9% em comparação com o grupo que recebeu apenas tirzepatida.

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O resultado é preliminar e o uso do apitegromab para preservação de massa muscular durante o emagrecimento ainda não foi aprovado pela FDA.

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