Messi: homenagem com drones tem erro bizarro e revolta torcedores (Show de drones em homenagem a Messi gerou polêmica na Argentina)

A despedida de Lionel Messi da seleção argentina contou com uma homenagem especial no céu de Buenos Aires, mas um erro bizarro durante o show de drones acabou roubando parte da atenção dos torcedores nas redes sociais.

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Após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benín, os drones formaram diferentes imagens ligadas à trajetória do camisa 10. Entre elas, surgiram Messi levantando a Copa do Mundo e o escudo da Associação do Futebol Argentino (AFA) com as três estrelas.

O problema apareceu em uma das representações do jogador. Na imagem formada pelos aparelhos, Messi chutava uma bola com a perna direita, detalhe que chamou a atenção imediata do público, já que o craque é conhecido mundialmente por ser canhoto.

A falha rapidamente se espalhou pelas redes sociais e provocou indignação, além de uma série de brincadeiras entre os fãs do atleta.

Buenos Aires, 6 octubre (NA) – Un insólito blooper del show de drones en la despedida de Lionel Messi fue replicado en las redes sociales. En una figura que se formó del jugador argentino pegándole a la pelota, se vio que lo había ¡Con la pierna derecha! — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 7, 2026

Torcedores não perdoaram erro

Em uma noite preparada para celebrar a história de Messi com a seleção, a representação equivocada do jogador foi considerada um deslize pelos torcedores.

No X, antigo Twitter, usuários reagiram ao detalhe e não pouparam críticas. Comentários como PAPELÓN viralizaram na plataforma.

A repercussão foi registrada por veículos argentinos e internacionais, que destacaram a contradição entre a imagem e uma das principais características de Messi: a habilidade com a perna esquerda.

Partida de despedida

Apesar do erro, a apresentação teve diversos momentos de homenagem ao capitão argentino. Os drones formaram uma grande camisa com o número 10 e a mensagem Gracias Leo, em referência ao carinho dos torcedores.

Messi encerrou sua trajetória pela seleção após a vitória por 3 a 0 sobre Benín. No jogo, ele participou dos três gols, com assistências para Nicolás Otamendi e Nico Paz, além de marcar o terceiro gol, de pênalti.

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