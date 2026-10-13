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PREVISÃO EM BH

BH terá chuva para aliviar o calor nesta terça (13)? Veja previsão do tempo

Inmet prevê umidade mínima relativa do ar em torno de 30%; chuva chegará em apenas uma parte do dia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/10/2026 05:41 - atualizado em 13/10/2026 07:25

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BH deve ter céu nublado a parcialmente nublado nesta terça (25)
BH pode chegar aos 34°C nesta terça, mas chuva pode dar trégua ao calor crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Será que a chuva vai amenizar o calor nesta terça-feira (13/10), em Belo Horizonte? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo firme durante boa parte do dia, mas há possibilidade de chuva isolada à noite.

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Ao longo da manhã e da tarde, o céu deve variar entre poucas e muitas nuvens, sem previsão de precipitações significativas.

Os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 34°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

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Apesar do calor previsto, a temperatura máxima desta terça deve ficar abaixo do recorde registrado em 2026.

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O dia mais quente do ano até o momento foi 29 de setembro, quando os termômetros chegaram aos 36,6°C na estação do Inmet na Pampulha.

Confira as maiores temperaturas registradas em BH em 2026

  1. 29/09: 36,6°C — Pampulha (Inmet)
  2. 01/10: 36,4°C — Venda Nova (PBH)
  3. 27/09: 35,6°C — Venda Nova (PBH)
  4. 30/08: 35,4°C — Pampulha (Inmet)
  5. 30/09: 35,3°C — Venda Nova (PBH)
  6. 22/09: 35,2°C — Venda Nova (PBH)
  7. 01/01: 34,8°C — Venda Nova (PBH)
  8. 09/10: 34,7°C — Venda Nova (PBH)
  9. 12/09: 34,6°C — Pampulha (Inmet)
  10. 10/08: 34,5°C — Venda Nova (PBH)

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