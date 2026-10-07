Agrolend Day debate crédito e futuro da distribuição

A segunda edição do Agrolend Day, realizada em São Paulo, reuniu executivos de diferentes elos do agronegócio para discutir os principais desafios e oportunidades do crédito e dos negócios no setor. Promovido pela Agrolend, o encontro teve como eixo central a transformação do agro diante de um novo cenário de juros, inadimplência, necessidade de maior eficiência financeira e busca por modelos mais integrados de atendimento ao produtor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para André Glezer, co-CEO da empresa, o evento reforça a importância da aproximação entre os diferentes agentes da cadeia. “O Agrolend Day nasceu para aproximar quem está à frente das grandes decisões do agro. Reunimos a espinha dorsal do crédito, da indústria de insumos e da distribuição. É um espaço de troca, relacionamento e discussão sobre os caminhos que vão moldar o futuro do setor”, afirma.

Sobre o cenário atual, Alan Glezer, co-CEO, destaca: “O Agro vive um momento que exige novas estratégias para se manter competitivo. No Agrolend Day, o sentimento foi de que o pior deste ciclo já passou”.

Ao longo da programação, quatro painéis abordaram diferentes perspectivas desse movimento: “A indústria de insumos na virada do ciclo: juros, margens, inadimplência e o que vem pela frente”; “Soluções integradas de crédito para o Agro: do cliente ao sistema produtivo”; “Crescer com o balanço saudável: a disciplina financeira que sustenta a expansão no Agro”; e “O futuro da distribuição no Agro: o que vem agora?”.

Os debates passaram pela integração das soluções de crédito ao longo da cadeia do agronegócio, pela necessidade de maior conexão entre as áreas financeiras e comerciais e pelo futuro das revendas. Também foram discutidas a diversificação dos serviços, novas formas de relacionamento com o produtor e os caminhos para tornar a distribuição mais eficiente diante das mudanças no setor. Entre os principais temas discutidos esteve a necessidade de maior integração entre crédito, áreas comerciais e produtores, com a busca por modelos financeiros mais estruturados e conectados às diferentes etapas da cadeia do agronegócio.

A transformação da distribuição de insumos também marcou as discussões, abordando o futuro das revendas, a diversificação dos serviços oferecidos e a necessidade de ampliar a relação com o produtor em um cenário de maior pressão sobre margens, crédito e gestão.

Outro ponto central do encontro foi a perspectiva de mudança no ciclo do agronegócio. “O Agrolend Day é muito mais do que um evento. É uma oportunidade de estarmos próximos dos nossos clientes e parceiros, trocar ideias sobre o momento dos seus negócios e fortalecer relações que construímos ao longo do tempo. É uma combinação muito importante entre conteúdo e relacionamento”, afirma o fundador e diretor Comercial, Carlos Fagundes.

A segunda edição do Agrolend Day reforçou, assim, a importância de discutir o financiamento do agronegócio de forma integrada, considerando não apenas a oferta de crédito, mas também gestão de risco, geração de caixa, eficiência operacional, tecnologia, relacionamento com o produtor e novos modelos de distribuição. As discussões realizadas no encontro evidenciaram que a transformação do setor passa pela capacidade de os diferentes elos da cadeia trabalharem de maneira mais conectada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais sobre o evento e acompanhar as novidades do encontro, siga as redes sociais da empresa no Instagram e no LinkedIn.